Raúl Sandoval a Colombia

Quien se encuentra preparando maletas es Raúl Sandoval. El cantante, quien promociona su más reciente sencillo “¿Quién será?”, me dijo que es un sueño poder cantar en Colombia. La idea original era ir de promoción pero ya le salieron varias presentaciones. Así que se está organizando para llevarse a sus músicos de base, y allá se hará acompañar por un mariachi.

Que maravilla que hayan pasado 16 años ya, desde que lo conocimos en La Academia. Raúl ha logrado construir una carrera sólida. Y no solo en la música, también como actor.

Ya muy pronto se estrena la serie de Bronco, donde interpreta a Ramiro. Por cierto, Fran Meric, su esposa en la vida real, también interpreta a la mujer de Ramiro en la serie. Juntos me contaron que fue padrísimo poder coincidir en el set. Aunque les tocó hacer escenas emocionalmente muy complicadas.

Raúl, me estuvo contando algunas anécdotas de las grabaciones de la serie. Dice que lo que antes les costaba muchísimo trabajo hablar como pareja, tuvieron que sacarlo en una de las escenas más fuertes de la historia. Ramiro y su esposa perdieron un bebé. Fran y Raúl sufrieron un par de pérdidas cuando estaban intentando embarazarse. Llegó el momento de grabar, los dos desconsolados sacaron todo ese dolor que como pareja venían cargando. “El director nos cuidó muchísimo y a nosotros nos sirvió como catarsis”, me confesó. “Entendíamos muy bien ese dolor”, me aseguró.

Yo estoy esperando con ansias el estreno de Bronco, la serie. Mientras le deseo a Raúl Sandoval todo el éxito en sus presentaciones en Colombia. Vaya, también desde aquí una felicitación para Rodrigo Cuevas, quien es el productor del disco y está haciendo un gran trabajo con el exacadémico.

¡A gozar que el mundo se va a acabar! Nos leemos próximo viernes en El manual de la buena esposa.