Quedó traumada con asaltos que ha sufrido

¡Qué miedo! Lorena Herrera está completamente traumada y con mucho temor cuando transita por las calles de la Ciudad de México. Hace mucho tiempo sufrió una serie de asaltos y robos que la hicieron sentir pánico, incluso en la actualidad.

“Yo tengo más de 15 años que no he sufrido algún robo o asalto, pero cuando los sufrí, estuvo horrible y quedé traumada; me asaltaron de diferentes formas, en moto, en carro, con pistola, sin pistola, entonces sí quedé traumada. A veces voy caminando en la calle y alguien me pasa corriendo, me espanto, brinco y recuerdo lo que ya viví anteriormente”, dijo.

La actriz ya no sabe a dónde ir para encontrar paz y tranquilidad: “Ya no sabe uno para dónde correr, las cosas están terribles aquí en la ciudad y pues te ibas a provincia, pero ahora en los pueblos también están horribles las cosas, como dicen pueblo chico, infierno grande. Te vas a Estados Unidos y allá hay masacres y entonces no sabes dónde protegerte”, declaró.

La también cantante declaró que ya no le gusta enterarse de los sucesos trágicos que aquejan su entorno: “Yo no veo tele, no veo las noticias porque hay mucha inseguridad, hay mucha violencia, andas por las calles y no vas segura, si de por sí las cosas no están bien, pues para qué ver cosas que te ponen aún peor. Quizá es mejor no enterarte de nada. Ningún gobierno va cambiar esto”, finalizó.