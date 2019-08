Ofrece su apoyo

Sugey Ábrego, quien actualmente se desempeña en la ANDI como vocal en el departamento de vigilancia, reveló para Diario BASTA! que piensa brindarle todo el apoyo que requiera al hijo de la famosa vedette, Vicki Palacios, quien hace unos días falleció a causa de una mala lipoescultura.

“Vicky fue una mujer activa en la ANDI, siempre estuvo muy ocupada en ver todos los detalles de sus beneficios en esta asociación y en vida, puso a su hijo como su representante legal beneficiario. Sé que él, por la manera en que falleció su mamá, va emprender un asunto legal y nosotros como ANDI vamos apoyarlo porque contamos con apoyo jurídico, pero insisto, fue una tragedia en la manera que falleció Palacios y no pensamos dejar solo a su hijo en ese tema, siempre y cuando nos busque”.

Ábrego, por escuchar historias como estas, ha tenido miedo de someterse a cirugías que en un futuro le puedan causar conflictos.

“No sé, es raro el asunto de las cirugías y a mí me da mucho miedo hacerme una de ellas, quizás porque veo todo lo que sucede, de hecho ahora que subí de peso me causó mucho conflicto ese asunto, porque por mi peso he perdido papeles y mira que sería muy fácil ir a que te hagan una lipo, pero es muy peligroso y aún con esos rechazos de gorda a los que me he enfrentado, no me he animado a que me metan el cuchillo… Prefiero otro tipo de remedios para bajar de peso, como la dieta y el ejercicio”, finalizó.