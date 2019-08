Mujer destroza el parabrisas de auto y la nombran “Lady Piñata”

View this post on Instagram

Realmente mi intención al dar a conocer las imágenes y el vídeo del ataque al que ayer fui sometida, es por que vivimos en un país en el que la “justicia” es una broma. Mi pensamiento es: “si la justicia no hará nada, por lo menos que les de vergüenza salir a la calle” El día de ayer como bien pueden ver en el vídeo… lo que paso fue que cuando el semáforo se puso en verde, avance y el señor frenó o no se que hizo y le di un, lo que le sigue de ligero golpe, pueden ver en el vídeo como en la imagen que su camioneta no tiene ABSOLUTAMENTE NINGÚN DAÑO, el señor de edad mayor iba manejando y cuando se bajo a revisar dijo: “no le paso nada a ninguno de los vehículos, no le llames al seguro”- lo menciono dos veces, pero después la señora que en el vídeo porta el arma de fuego se bajo a decirme: “fíjate, no sabes manejar”- y empezó a quejarse de “dolor de cuello” por eso llamamos a los seguros. El choque sucedió a las 9:20 am y mi seguro llegó 2 pm porque hubo un problema de trámites. Se quedo que se le iba a pagar, mi mamá estaba trabajando, y sólo cuento con ella para este tipo de situaciones, ella estaba haciendo lo posible por conseguir el dinero, tan le iba a pagar a la chica que estábamos ahí esperando mi chofer y yo a que mi mamá llegara con el dinero. Esta chica empezó a atacarme verbalmente junto con la señora que apuntaba a mi chofer y en algún momento me apunto a mi también con el arma de fuego, ahí fue la primera vez que yo me dirijí hacía estas personas repitiéndoles en varias ocasiones “tengan cuidado con lo que me están diciendo” y después la portadora del arma me grita “¿Que? ¿Por ser menor de edad crees que no te haremos nada?” Cabe mencionar que la chica llego después pasando el accidente con la camioneta azul, ella ni siquiera estaba cuando pasó el “accidente automovilístico” Tengo pruebas de absolutamente todo lo que acabo de relatar. Gracias a todos por el apoyo moral, es terrible vivir con este tipo de gente que se comportan inhumanamente, y por supuesto que se está actuando de manera legal. Gracias y que las redes sirvan para detener a estas personas. Quiero agradecer a Yoss Hoffman @justyoss por su solidaridad.