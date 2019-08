Horóscopos para este jueves 8 de agosto

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna nueva ESCORPIO usa incienso de Canela para atraer abundancia y se multiplique los ingresos económicos.

ARIES

(marzo21/abril20)

Lo más propicio para mejorar es modificar tu método de dirigirte a las personas, tus juicios y actitudes tendrás otras consecuencias y de manera influyente se abrirán nuevos caminos. Poner un control de gastos ayudará a mejorar las finanzas el karma se manifiesta a que no falte dinero.

TAURO

(abril21/mayo20)

Un asteroide impacta en tus emociones y enfrentas sentimientos encontrados que te perturban y tendrás que despejar para encontrar la armonía y serenidad. Se te encomienda una labor exhaustiva donde tendrás que esmerarte y poner mucha dedicación, el cumplir será bien remunerada y recibirás un buen pago por tu trabajo, absorberá tiempo y dedicación.

GÉMINIS

(mayo21/junio21)

La pareja demanda mayor atención se encuentra carente de afecto, esta pasando una mala racha y tendrás que mostrar tu apoyo y cariño. Tendrás que corroborar si estás empleando bien tu estrategia de trabajo o perfeccionar tus técnicas o solicitar ayuda para aprender nuevos métodos y actualizarte para sacar adelante las demandas de trabajo.

CÁNCER

(Junio22/julio22)

Algunos imprevistos se presentan y no será tan fácil poder convivir con su pareja, tendrá que ser paciente y por ahora mantener la comunicación si deseas mantener encendido el vínculo sentimental, esa persona no perderá el interés y se mantiene con desvelo por usted. Algunos aspectos tendrán que tratarse con mayor compromiso si desea concretarse.

LEO

(julio23/agosto22)

La influencia de Venus te pone más romántico y meloso y te hace más detallista con tu pareja, si pones mayor atención en lo que te está solicitando podrás cumplir algunos detalles y fácilmente se va enamorar más de ti. Dar prioridad a ordenar y organizar más en tu hogar permite vivir en un lugar más grato y sentirte mejor y de buenas.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

La influencia de Júpiter influye para lograr bienestar y éxito resonante, es momento clave de suerte y bienestar. Replantea prioridades y actúa de manera muy activa para que se empiecen a dar los cambios tanto has esperado. Un detalle inesperado dejará una enseñanza, será un momento crucial de acto impacto por lo inesperado que sucede.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Muestra el lado más sabio para consolidar un negocio que dejará ganancias, todo saldrá como lo estás planeando. Buena lucidez para mejorar hábitos e iniciar rutinas de ejercicios o comer mejor. Se da mayor comunicación o más convivencia con esa persona con la que pasa tan buenos momentos, se esta correspondiendo ese sentimiento.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Estas enfocado en tu trabajo o en sacar tus tareas, sigue cumpliendo y pronto serás destacado. Los cambios que vienen son importantes y necesarios para mejorar. Ser más organizado facilitará tus actividades y podrá sobrar tiempo para estar más tiempo con tu pareja. No seas impulsivo por que tu pareja no contesta las llamadas o mensajes, serenate y dale espacio no lo mal interpretes. Tendrán un encuentro en una cita donde platicaron sus diferencia.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Tu vibra está espectacular y está atrayendo la atención y seduciendo, pronto ligar, un pretendiente que te va a buscar y te va a invitar a salir contempla su invitación, podría ser el amor de tu vida. Tu simpatía está reduciendo y te llevas mejor con tus amigos y con tus compañeros de trabajo es el momento de cerrar acuerdos o hacer tratos te pueden favorecer.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Algunas trabas pondrán a prueba tu paciencia y tu perseverancia, no debes claudicar. Recibes un pago importante debes enfrentarte a tentaciones de gasto o despilfarres o se te va ir de las manos y te quedaras sin recurso. No es un buen momento para estar tomando en cuenta lo que te cuentan de tu pareja o vas a entrar en discusión y en pleito.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Momento crucial para depurar ideas negativas y malos pensamientos que pueden perturbar y te pueden llevar por un mal camino, concentrate más en las cosas buenas y en lo que te satisface para poder estar bien y despejar la mente. Logras vencer todo obstáculo y alcanza triunfos siempre y cuando no seas flojo, serán muy notorias tus cualidades y virtudes.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Sigue acechando el recuerdo que no logras superar y que esta constantemente presente, un romance del pasado que te mortifica y que bloquea que fluya un nuevo amor, urge cerrar este ciclo. Todo indica que esta será tu oportunidad para desenvolverte en el ámbito que esperas y será valorado el esfuerzo y el trabajo que esperas desempeñar, valora y se responsable.