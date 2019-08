¡Confusión de tiroteo genera pánico en Time Square!

Estados Unidos. Después de los recientes tiroteos en Estados Unidos, el pánico inundó el Time Square en New York, pues las personas que por ahí transitaban confundieron el sonido de unas motocicletas con el de un tiroteo.

El fuerte sonido de las motocicletas comenzó el alboroto entre la multitud, pues creyeron que se trataba de un tiroteo, por lo que comenzaron a correr y buscar refugio entrando a los teatros empujando las puertas.

Sin embargo sólo se trató de un susto, pues el Departamento de Policía de Nueva York tras recibir varias llamadas de emergencia al 911, publicó un mensaje por Twitter para asegurar al público que no había ningún atacante activo, sino que el sonido pertenencia a unas motos que por ahí transitaban.

There is no #ActiveShooter in #TimesSquare. Motorcycles backfiring while passing through sounded like gun shots.

We are recieving multiple 911 calls. Please don’t panic. The Times Square area is very safe! @NYPDnews @NYPDTimesSquare

— NYPD Midtown North (@NYPDMTN) August 7, 2019