Ciudadanos van contra el congreso

CIUDAD DE MÉXICO.– El reclamo de la ciudadana de la colonia Juárez, Greta Ríos, al Congreso capitalino, recibió el respaldo de más de 162 colonias, que representan 220 firmas de vecinos de 15 alcaldías, ante la violación de los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México por parte del órgano legislativo, luego que éste suspendió la elección de Presupuesto Participativo, comités ciudadanos y consejos de los pueblos, con la aprobación del Artículo Décimo Transitorio en la Ley de Participación Ciudadana.

Lo anterior lo declaró a Grupo Cantón la vecina de la Juárez, a quien el Tribunal Electoral local le otorgó el amparo contra el artículo, con lo cual, dijo, quedó claro que es anticonstitucional detener los ejercicios electorales a los que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) debió convocar desde abril.

La ciudadana que manifiesta no pertenecer a ningún partido político, sostuvo en entrevista con Diario BASTA! que no están apurando al Congreso a que legisle la ley, sino que estos trabajos de los diputados no pueden atropellar los derechos de los ciudadanos mientras se aprueba.

Aunque el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso, José Luis Rodríguez Díaz de León, le adelantó a Greta que la ley podría votarse el próximo 12 de agosto, la ciudadana opinó que tampoco se trata de sacar una legislación tan técnica de manera exprés o al vapor, sino que en ese proceso le restituyan a todos los capitalinos sus derechos mientras reforman, mediante consensos y con la participación ciudadana, la nueva legislación.

La habitante de la alcaldía Cuauhtémoc y líder de una ONG que mide la participación juvenil a nivel nacional, confirmó que su abogado, Rafael Elizondo, ya interpuso ante el TEDF una demanda colectiva y en las últimas horas tendría en su poder más firmas de ciudadanos que se unieron al #EfectoCascada y al #RevesTransitorio, en favor de la defensa de los derechos ciudadanos.

Por su parte, el presidente de la Jucopo del Congreso, Ricardo Ruiz, afirmó que existen cinco propuestas que actualmente se discuten en torno a la Ley de Participación Ciudadana, y afirmó que hay condiciones para aprobarla el 12 de este mes.