Una nueva estrella en el paseo de la fama, y es mexicana.

Guillermo del Toro siempre se ha caracterizado por ser un hombre muy amable y humilde, un director visionario y capaz, y un mexicano orgulloso de sus raíces. Su trabajo lo ha llevado a ser reconocido mundialmente, precisamente en “la casa de los sueños”, Hollywood, donde se hizo de un Oscar en el 2018 por la película “The shape of Water”.

Todos estos logros le han dado a nuestro director favorito un premio en el paseo de la fama, donde este marte fue develada su estrella en esta avenida, junto al de varias personalidades de la industria del cine y la música como JJ Abrams (productor de Star Wars) y la cantante Lana Del Rey. Junto a él también estuvo Ron Perlman y varios actores que han colaborado con el mexicano.

Soy raro y mexicano.

Durante el discurso de premiación, el director hizo énfasis en que su premio era por y para los “raros” como él: “Hay un par de cosas que quiero aclarar. Primero, soy muy raro y amo la posibilidad que tenemos de ser así. Ser raros, no serlos, volver a lo mismo, hacer lo que queremos mientras sea algo que venga del alma y proyecte lo que somos”.

A raíz del atentado en El paso Texas, del Toro también se pronunció: “Ahora, estamos viviendo un momento de mucho miedo y divisiones, porque para eso utilizan el miedo, para dividirnos. Lo utilizan para decirnos que no somos iguales, que no debemos confiar en nadie. Y esas mentiras nos hacen manipulables y que odiemos a los demás. Pero la cura es unirnos y darnos cuenta que esas diferencias son puras fantasías… Como mexicano, recibir esta estrella es un gesto que puede ser banal, pero en estos momentos es muy importante porque les puedo decir a todos los inmigrantes, de cualquier país, que deben creer que todo es posible y no en los obstáculos. No crean las mentiras que dicen de nosotros, crean en las historias que llevan dentro, que todos tenemos historias que contar y podemos contribuir en el mundo“.

