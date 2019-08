“Se le respetó a Parra estatus de líder moral”

Segunda y última parte

NAUCALPAN, MEX.- El exalcalde de Naucalpan, David Sánchez Guevara, en entrevista con BASTA!, refirió que el fuego amigo es el que ha debilitado la unidad al interior del PRI y a las acusaciones que vertió en su contra David Parra Sánchez, líder moral del SUTEYM Naucalpan, respondió, “después de escuchar las declaraciones que Parra hiciera a las afueras del Comité Municipal del PRI, donde se me tacha de incongruente y corrupto, yo le diría: sí, sí pisé la cárcel y él, perfectamente sabe que hubo un trasfondo político, pero también sabía que era la oportunidad perfecta para hacer leña del árbol caído; algo a lo que, sin duda, ya nos tiene acostumbrados…”

Pero pidió a Parra Sánchez, que no olvide que fue uno de los presidentes municipales que mejor equipo hizo con el sindicato. “Que no se olvide de los múltiples eventos en los que estuvieron juntos y él era invitado y sus palabras eran de aliento. Que no se olvide que se le respetó su estatus de ‘líder moral’ del sindicato y se le trataba como tal”, enfatizó Sánchez Guevara.

Cuando le preguntamos a qué se refería con el “liderazgo moral” de David Parra, comentó: “es una figura que él y su gente han creado para justificar la participación de Parra en la vida diaria del SUTEYM Naucalpan, cuestión que no solo conlleva que meta las manos en cuestiones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento de Naucalpan, sino que también, un beneficio económico -nada barato- por supuestas asesorías al sindicato. Ahora me pregunto, ¿acaso no es eso corrupción y tráfico de influencias? Juzguen ustedes mismos”, aseguró, Sánchez Guevara.

En el marco de una renovación de la dirigencia nacional del PRI, le cuestionamos sobre su participación y posible regreso a las filas del PRI en Naucalpan, la cual ha generado controversias, “en cuanto hice pública mi intención de reunirme con la militancia, comenzaron las sospechas y el golpeteo por gente afín a David Parra, afirmando que mi regreso correspondía a intereses meramente personales, lo cual no es cierto. Tu servidor ya ha cumplido con sus anhelos políticos en el municipio. Afortunadamente he logrado lo que nadie más ha hecho en Naucalpan, pudiendo sortear tres elecciones al hilo con victorias claras”.

Agregó que hoy viene a apoyar a los militantes que en otras ocasiones lo apoyaron, para ayudarles a ver concretadas sus legítimas aspiraciones. “Eso nada ni nadie lo podrá evitar. Si alguien quiere abonar a la reconstrucción del partido, es bienvenido; si su interés es el de desprestigiar y dividir, será la misma militancia la que truncará esos egos de seguir tratando de mantenerse en el poder”.

Finalmente, dijo que la militancia ya está cansada de ver los mismos rostros y nombres en las boletas electorales y que el partido no le pertenece a nadie en concreto; es de la militancia trabajadora y leal, no de quienes pactan, de acuerdo a sus intereses personales, en cada periodo electoral. (Entrevista completa en diariobasta.com)