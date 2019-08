Kevin Berlín es el nuevo “Flojo de oro”

Perú. El clavadista mexicano Kevin Berlín fue la sorpresa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pues a sus 18 años, logró ganar dos medallas de oro y al mismo tiempo consiguió su pase para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Estos serían sus primeros Juegos Panamericanos, teniendo un increíble debut, pues ganó una presea de oro en sincronizados en plataforma de 10 metros junto a Iván García, y después conquistó el oro en la prueba individual de 10 metros.

Pero Kevin sólo no destaco por su excelente participación deportiva, sino por su gran carisma y sinceridad, ya que revelo a la prensa ser un joven “flojo” y que eso no lo detuvo para ganar una medalla de oro.

“Soñaba con ir a unos Juegos Olímpicos, pero la verdad yo no soñaba con estar en Tokyo, por cosas que me han estado diciendo, de que ‘tú no puedes’, de que ‘sólo ganas por suerte’, o que ‘eres muy flojo’, y la verdad no sé por qué dicen que si eres flojo no puedes lograr algo. Si soy flojo, me tienen que estar arriando, me tienen que estar diciendo tienes que hacer esto”, declaró.

¿Con flojerita este martes? Sin llorar, #TodosSomosKevin.

El campeón mexicano en plataforma de 10 metros individual de los #JuegosPanamericanosLima2019 te lo explica.

(Somos fans, Kevin).pic.twitter.com/qoFcOs98dm — AJ+ Español (@ajplusespanol) August 6, 2019

En seguida el clavadista se convirtió trending topic en twitter con el hashtag #TodosSomosKevin, con el que muchos de los usuarios se identificaron con su declaración, haciendo una infinidad de memes.

¡Aquí te dejamos algunos!

Yo después de escuchar el emotivo discurso de mi nueva inspiración!! entonces si se puede!!! #TodosSomosKevin pic.twitter.com/k4qr6dbQQG — Yopiti Yopiti Yo (@SoS_Nelly) August 6, 2019

Ya lo había dicho el Dr. Octopus: "Me han contado de ti, brillante pero holgazán" 😂#TodosSomosKevin pic.twitter.com/y4gFWtKiIl — Alberto Hernández (@MiNombreEsBeto) August 6, 2019

