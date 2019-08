De reality a hospital

Like

La actriz y conductora, Wendy Braga participó en el reality show, Inseparables: amor al límite, en el cual sufrió un horrible accidente.

“El último reto que hicimos, en la final, había que saltar y el problema es que yo caí sobre concreto, estaban las colchonetas, y para mi mala suerte no caía en ellas. Entonces tengo dañada la rodilla, tengo ruptura de ligamentos, dañado el menisco y me voy a tener que someterme a una intervención quirúrgica”, comentó la también bailarina.

Continuó: “Tengo todo el apoyo de la productora de Colombia y Televisa, la operación será en un par de días, entonces ya quiero que esto pase, aunque después vendrá un proceso de recuperación. Ya tengo proyectos próximos así que me urge estar bien”, dijo.

La modelo se mantiene tranquila respecto a este desafortunado evento: “Pero he tratado de tomar todo esto que me pasó con calma, tengo el apoyo de mi familia y de mi novio, Paco. Sí volvería a hacer otro reality como Inseparables. Yo he sido bailarina toda la vida y estoy acostumbrada a los retos”, finalizó.