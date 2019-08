¿Y la austeridad republicana?

¡YA BASTA!

Resulta que no solo es la denuncia por terrorismo para extraditar y enjuiciar a los agresores de mexicanos en EU, sino que se busca dejar un precedente internacional en la materia en defensa de la migración de latinos. Y es que las masacres no solo indignan, sino que preocupan pues las remesas son la principal fuente de ingresos reales de nuestro país. Se logró saber que el Tec de Monterrey no firmó el acuerdo donde se supone que Coparmex y el ITESM proyectan un Plan Alternativo de Nación al del Presidente de México. Hay otros acuerdos entre estas instituciones, sin embargo para este fin – nos informan–, no hay ninguno.

CDMX

Como adelantamos en este espacio, los temas con los taxistas no se han resuelto. Seguirán las protestas e inconformidades, ya que el “piso parejo” prometido con empresas como UBER no sean realizado. Cuidado con estos pendientes.

Se supo que son ya más de 100 colonias las que se sumaron al #EfectoCascada, que es la elaboración de una demanda colectiva para que el Congreso de la CDMX invalide el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana, pues mantiene frenadas las elecciones de Presupuesto Participativo y Comités Ciudadanos.

Cero austeridad en el Congreso de la CDMX, pues asesores de la diputada de Morena Paula Soto le cuestan al órgano legislativo más 100 mil pesos. Según un informe de la Oficialía Mayor del Congreso local, la legisladora de Morena tiene un equipo adscrito a este órgano legislativo de cinco personas. Ella gana 72 mil 612.30 pesos de sueldo bruto al mes, mientras que el Congreso paga a sus asesores 110 mil 513.72 pesos, es decir, incluso más de lo que gana la jefa de Gobierno. Y sí, ya Basta…