Sin miedo a “los plomazos”

El cantante no teme ir a cantar a los Estados Unidos, pese a que en estos días se ha desatado una ola de tiroteos en el país vecino

A pesar de que la semana pasada se registraron tres tiroteos en la Unión Americana, que causaron varias muertes, el cantante Kalimba asegura que no teme ir a dar shows en aquel país, pues considera que Dios lo está cuidando en todo momento. En entrevista para Grupo Cantón, el artista, quien interpreta a Simón en Jesucristo Súper Estrella, dijo:

“No tengo miedo alguno de presentarme en los E.U, no tengo miedo en general en la vida y eso se la debo a mi fe, creo en un Dios que abrió el mar hace miles de años con Moisés… Entonces creo que Dios me cuidará a donde quiera que me pare. Aún cuando haya mucho terror en el mundo”.

Continuó. “La solución es que nos amemos, que veamos que hay mucha necesidad de amar, esto que está pasando de los tiroteos es a causa de la depresión, a causa de la soledad”.

El artista dijo sentirse muy bendecido. “Mi mensaje siempre es de que he tenido la bendición de ser muy amado por mi familia, por la industria, por el público, he tenido al bendición de ser públicamente humillado y exaltado, me he dado cuenta de que lo que necesitamos es convertirnos en un mensaje”.