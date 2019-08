Mayrin Villanueva: “no puedo quejarme cuando mi hija, julia es una guerrera”

Mayrin Villanueva ¿Julia, la hijita que tienes con Eduardo Santamarina ya está bien de su piernita y que es lo que tiene? “Mi hija está perfecta, la operaron cada 4 años hasta que terminó de crecer por displasia.

Sus huesitos no se desarrollaron con la misma rapidez en la pierna izquierda que en la derecha, un caso entre 50 mil y nos tocó a nosotros ¿y por qué no? Y es una niña muy sana emocional y físicamente”. ¿Cómo me voy a quejar yo cuando veo que mi hija vive y procesa con tanta entereza sus cirugías.

La primera fue antes de los 3 años, es una guerrerita con un poder de crecimiento personal muy fuerte.

Es muy doloroso pero Julia siempre llega con mucho amor a su hospital , ya que por fortuna tenemos seguro para que ella pueda lograr ese respaldo y ese apoyo”.

¿Es tu consentida?

“No tengo un favorito, mis tres hijos son consentidos y especiales”.

¿Tu hija quiere ser actriz?

“Dice que quiere ser veterinaria, en casa tenemos dos perros y un camaleón. Ama a los animales, hemos tenido hasta un erizo africano”. Concluyó la bellísima actriz Mayrin Villanueva.

ANDUVE CON PAOLA ROJAS, MARICHELO, HERMANA DE ANAHÍ, CON MARA PATRICIA CASTAÑEDA Y CON SILVANA , MI ÚLTIMA ESPOSA: EL BORREGO NAVA

Borrego Nava ¿Anduviste con Paola Rojas, con Marichelo, hermana de Anahí, con Mara Patricia Castañeda y te casaste y divorciaste de Silvana?

“Llevo una relación increíble con todas mis ex novias: Marichelo, Paola , Mara y yo somos cuadernos. Silvana bajé 40 kilos .Cuando estaba gordo , decía que le daba doble placer: cuando me subía y cuando me bajaba. Ella es 20 años menor que yo y no funcionó el matrimonio, yo vivo con mi hijo Mariano pero ya no tendré más hijos, me haré la vasectomía.”

¿Tú show es con Radamés de Jesús? ¿Cómo es él?

“Radamés es un señor papá con su hija; Radhita, a la niña no le falta nada. Él paga la escuela, paga la ropa, paga su comida, sus vacaciones. Es un padre muy comprometido.”.

¿Él dijo que era alcohólico?

“Si lo dijo, se metió a una clínica y está totalmente rehabilitado, no toma una copa, está sereno, trabajando en sus shows. Es un tipo talentoso, nieto de Carmen Montejo. De ella heredó el talento, el carisma de su abuela. Es mi socio. Tenemos una empresa en Chicago, hacemos gira en Estados Unidos y pagamos impuestos. Las cosas como tienen que ser.” concluyó el “Borre”, que prefiere lo correcto que meterse en líos.