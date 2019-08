Elías, “El juez”

ELÍAS ES UNO DE LOS JUECES ORALES, QUE EN EL ÁMBITO PENAL, SE HAN INCREMENTADO…

El aumento de esos personajes es con base a las famosas, pero nada adecuadas reglas de los denominados Juicios Orales. Sobre estas instituciones hay todo tipo de críticas, en el menor de los casos se les considera puertas giratorias, para precisar que los delincuentes ingresan por un lado y salen inmediatamente.

En efecto, los jueces orales son defensores a ultranza de los delincuentes; para lograr lo que ahora llaman vinculación a un proceso se necesita en verdad que las víctimas se encomienden a una poderosa divinidad; la regla es que ladrones, de fraudadores y hasta asesinos obtengan sin ninguna moderación su libertad.

Elías es un juez del Reclusorio Oriente y cuando a él le toca resolver un asunto patrimonial, los culpables son felices, dado que saben que Elías los dejará en libertad; Elías se dice doctor en Derecho, y no dudamos, dado que ahora se obtienen grados académicos hasta por internet.

Es en verdad graciosa la última puntada de Elías. Resulta que una empresa colombiana se dedicó a hacer picardías en México, en los ámbitos de la construcción, cobraba anticipos y jamás hacía la obra; un colombiano director de la empresa, bien se sabe que su situación migratoria es irregular, pero a cambio de unos cuantos centavos, no ha sido expulsado de México. El caso es que a Elías le consignaron el asunto de esta empresa defraudadora, que evidentemente, de quien como marca el Derecho Penal, el autor intelectual, un colombiano de apellido Acevedo, por increíble que parezca, el juez Elías no vinculó a proceso, argumentando que el que cometió el delito fue la empresa y señaló Elías, que es quien tendría que estar en la cárcel y no el sinvergüenza de Acevedo. Pobre de México, con jueces tan ignorantes y perversos como Elías.