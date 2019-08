De robar a la iglesia

Like

Luego de que trascendió en las redes sociales que el hermano de Jenni Rivera, Pedro Rivera, se roba los diezmos de la iglesia. Rosie Rivera, salió a la defensa de su hermano Pedro y de su temperamental hermano Juan, a quienes los tiene en un concepto de hombres intachables. En entrevista para Grupo Cantón dijo de su hermano el pastor:

“Mi hermano Pedro es un hombre muy honesto, no solamente a él como pastor le quieren meter eso, a muchos pastores los acusan de eso, una acusación se puede levantar… es de la gente si lo quiere creer o no, nosotros dormimos con paz, porque somos muchas cosas, como familia. Tenemos ennuestros defectos, pero de trabajar honradamente y de no robar, es algo que somos y quiero que se nos dé crédito.

Rosie aseguró que la gente levanta falsos testimonios y mentiras, de hecho también le saltó por su hermano Juan. “La gente puede hablar y chismear. Mi hermano Pedro es un hombre de honor, incluso también mi hermano Juan. Quisiera decirlo públicamente, de las acusaciones que se le han hecho públicamente a Juan, son falsas, en esa revista basura, que el público decide comprar.

Y reiteró. “Mi hermano Juan es un hombre que no es perfecto pero es honesto , pero yo como hermana lo defiendo Y meto las manos al fuego por él”.