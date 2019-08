Cansado de ofensas, Soto abandona programa de TV

Gabriel Soto, cansado de los comentarios que ha recibido desde que empezó a tener una relación con Irina Baeva, abandonó el programa El gordo y la flaca, de la cadena Univisión, a raíz de que se sintió incomodo de la manera en cómo lo presentaron como un hombre que ha metido la pata.

“Acepté ir para hablar un poco de la obra de teatro, Cleopatra metió la pata y llego al camerino, prendo el monitor y veo que empiezan a hablar mal de mí y de la manera tan fea en la que empezaron a presentarme. La verdad que se me hizo como fuera del lugar ese trato, es como si tú invitas a alguien a tu casa y empiezas hablar mal del los invitado e incomodarlos y la verdad no se vale”.

Continuó: “¿Tú qué harías?, obvio te vas. Mucha gente dice que lo que pasa es que no quise ir y eso mentira, yo voy y hablo de todo a donde me inviten… Y aclaro que Irina no tuvo nada que ver, se me hizo una falta de respeto para los dos y punto”.

Irina negó haber influido en la decisión de Soto: “Cada quien es libre de opinar lo que quiera, siempre con respeto, pero en ningún momento nadie se disculpó, en ningún momento… Ya me acostumbre de esos comentarios durante un año”.

Están tan enamorados que están pensando en casarse muy pronto, pues Gabriel busca darle su lugar a su pareja y está consciente que es la mujer con la que quiere compartir su historia de vida.