¡Felicidades Hoy!

Apachurro, señora bonita!!! Terminó mercurio retrógrado, y esta vez les saludo desde la bellísima y colonial ciudad de San Miguel de Allende, donde estoy tomándome un par de días de descanso y arrancando así las celebraciones por mi cumpleaños que será la próxima semana…

Les cuento que estoy muy emocionada de formar parte de “Programa Hoy”. Estamos celebrando 21 años al aire, y no es porque sea mi mamá y mi tía, pero la dupla de productoras conformada por Magda Rodríguez, mejor conocida como La Rey Midas del Rating y mi tita Andrea Doria, es explosiva! Juntas tienen grandes ideas que han logrado atrapar al público, y es para mí un verdadero sueño el estar en este foro junto a figuras como Galilea Montijo y Andrea Legarreta… Una infinidad de conductores y colaboradores han ido y venido a lo largo de estos 21 años, pero sin temor a equivocarme, esta etapa del programa ha sido una de las mejores y de las que más ha dado de qué hablar. Hoy es y siempre ha sido, el programa consentido del pueblo mexicano, y quiero presumirles que Magda ha tenido grandes logros y aciertos, como El Camioncito de Hoy, que ha sido un gran vínculo que nos acerca con el público y desde el cual se han hecho, hasta la fecha, 365 transmisiones en directo, cosa que no es nada fácil para un programa diario y en vivo, además de contar con los mejores colaboradores y expertos que brindan al público información útil para su vida diaria. Sin duda, parte de los ingredientes que nos ha permitido llegar tan alto en esta etapa de Hoy es la cordialidad y el respeto que existe entre los que conformamos esta producción… ¡Felicidades a todos y cada uno de los que formar parte de esta gran familia!

Por cierto, Hoy se ha caracterizado por tener a los más importantes invitados tanto nacionales como internacionales y esta semana que termina, Magda logró lo que casi nadie, tener como invitado durante todo el programa al polémico Eduardo Yáñez, quien como pocas veces, mostró muchas de sus facetas que no conocemos; siempre de buen humor, jugó con nosotros, contestó todo tipo de preguntas y bueno, hasta lo hicimos cantar en la sección Canta la Palabra!!! No cabe duda que Yáñez es todo un rey y ahora me sumo a las filas de sus admiradoras

No puedo mentirles y uno de los proyectos que me muero de ganas de ya ver al aire es La Máscara. Estoy segura que el carisma y la chispa que tiene Omar Chaparro acaparará una vez más a la audiencia y el proyecto pinta para ser todo un éxito…Ya hemos visto en varios programas a algunos de los participantes escondidos debajo de impactantes trajes y disfraces y ya empiezan a sonar infinidad de nombres de los participantes, y aunque yo ya sospecho de algunos, no puedo decir nada por el momento, pero les aseguro que todos serán grandes sorpresas.