Un villano con ambición

Ciudad de México.– La dinastía de los Villanos es una de las más importantes dentro del pancracio nacional, el peso de portar el nombre y la máscara tradicional de los mejor conocidos como Panteras Rosas, es una oportunidad muy importante para Villano III Jr, quien participará en Triplemanía XXVII.

“Para mí es un orgullo, me gusta prepararme día a día, ser disciplinado para poder llevar este legado con orgullo, tenerlo en una buena posición como se merece tener una máscara tan valiosa.

“Para mí es un impulso, te puedo decir que sí es un peso, pero más que un peso es una motivación para seguirme preparando día con día y portar esta máscara con mucho orgullo y llevar este legado a lo más alto de este deporte”, comenta en entrevista para Grupo Cantón el esteta, quien el próximo sábado en la magna función de la Tres Veces Estelar hará pareja con Lady Maravilla, en búsqueda del Campeonato de Parejas Mixtas en poder de Big Mami y El Niño Hamburguesa, y por el cual también se medirán a Vanilla y Australian Suicide, así como a Scarlett Bourdeaux y Sammy Guevara.

“Así es, muy contento de la oportunidad que se nos está dando en el evento de lucha libre más grande a nivel Latinoamérica como es Triplemanía XXVII, y no es cualquier lucha, pues vamos en una lucha de oportunidad titular, la oportunidad de esta lucha es salir con los Campeonatos de la mano de los rudos, y sobre todo que se quede aquí para los mexicanos”.

Pero el vástago del Rey Arturo tiene planes aún más ambiciosos dentro de la AAA.

“No sólo busco el título máximo, sino busco el reconocimiento máximo de todo el público para poder enfrentarme a los mejores exponentes no sólo de AAA, me gustaría convertirme en el rostro de la empresa, para enfrentarme a las caras de otras y ser un representante de México en el mundo entero”, refiere el gladiador, quien ya tiene su objetivo puesto en otros estetas.

“No lo quise mencionar, está de más contar mis planes, pero tenemos en la mira a muchos rivales, en cuanto me asiente un poco más en cartelera pienso ir por las cabezas grandes, estoy seguro que van a venir muchas más adelante, y eso me entusiasma en esta empresa.

“Psycho Clown, Pagano, cabelleras que no hayan caído, que vayan invictas para demostrarles que su racha no es eterna, eso me gustaría, cortar rachas de gente que vaya invicta en luchas de apuestas, y no sólo de esta empresa, sino de otras empresas”, añade un Villano III Jr que no se conforma con las grandes estrellas de la Caravana Estelar.

“Oponentes como Rush, como el Último Guerrero, Keny Omega, Nakamura, Dragon Lee, y no me refiero sólo a sus cabelleras o máscaras, sino a exponentes de respeto, a los que Villano III Jr le gustaría enfrentarse para regalarle eso al público, encuentros de otra dimensión, que la gente se deleite viendo un buen espectáculo de lucha libre”.

Respecto a un futuro acercamiento con su hermano, El Hijo del Villano III, éste en las filas del CMLL, y una posible reunión familiar en los encardados, el esteta deja abierta la posibilidad.

“Se podría dar, esto es una rueda de la fortuna, ahora mi hermano está en el Consejo Mundial, y a ambos nos está yendo muy bien, mis primos se encuentran en el ámbito independiente y a futuro se podría dar una unión de los Villanos, y ese momento será explosivo, te lo garantizo