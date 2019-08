Tools se rinde ante las plataformas “Streaming”

Tools era un “viejito” refunfuñante que se negaba a dar el paso a las nuevas formas de escuchar música. Sin embargo, y para fortuna de sus fans, este viernes reveló, la entrada de sus albumnes a la plataforma de Spotyfi.

Y no solo a Spotyfi, sino a todas las plataformas de música actuales. Esto tomó por sorpresa a todos, debido a que el líder de la banda, Maynard James Keenan siempre fue en contra de que sus canciones se publicara en estos lugares, poniendo a Youtube el único portal donde se podía escuchar su discografía. es más, a principios del año publicó un Twitter en el que hacia ver si desdén hacia los medios digitales, alegando que no era su culpa la poca accesibilidad digital a su banda.

Esto no sucede solo porque sí, viene junto con el marco de la publicación de su quinto álbum, “Fear Inoculum”, el próximo 30 de agosto ¡Hace 13 años que no sacaban nada nuevo!

This Friday, Aug 2nd, the Tool catalog goes up on all digital and streaming formats. High five. #tool2019 pic.twitter.com/Vvt1UpXMvq

— TOOL effing TOOL (@Tool) July 29, 2019