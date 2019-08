Pone en juego su carrera

Ciudad de México.– Llegó el momento la verdad y, a escasas horas del encuentro que marcará para bien o para mal su carrera, Blue Demon Jr. cree que el que pierda tendrá que decir adiós a los encordados por vergüenza deportiva.

“Si yo llego a perder la lucha sólo haría una más (en el Madison Square Garden de Nueva York) y me retiraría, no volvería a presentarme a luchar. No me presentaría a luchar una sola vez más, porque me sentiría desnudo sin mi máscara “, señala tajante el heredero de la leyenda de El Demonio Azul.

Sin embargo, aclara que una derrota suya no va a acabar con el legado que le heredó su padre, porque el nombre de Blue Demon ya quedó grabado en la historia del pancracio mexicano.

“Mi papá no perdió, mi papá se fue con su máscara, yo aún no sé todavía; si llego a perder la máscara la perderé yo, no el legado. Blue Demon es Blue Demon y habrá uno nada más. Yo sólo soy un continuador que está haciendo su carrera aparte”, explica.

CRITICA AL GALENO DEL MAL

Agrega que la batalla de apuestas que sostendrá con Wagner Jr no será la más importante, pero sí una de las más difíciles de su carrera, aunque defenderá su incógnita a capa y espada: “Yo sí voy a defender mi máscara con mi vida, algo que creo que le faltó a Wagner en la lucha contra Psycho Clown. Voy a demostrar que voy a ser el mejor esa noche. En lo personal no me importa el cabello de Wagner, me importa humillarlo y demostrar que soy el mejor”, asegura.

Aclara que sea cual sea el resultado será una lucha histórica, ya que se enfrentan dos integrantes de dinastías que han dejado huella en el circuito azteca.

“Desafortunadamente la afición no pudo ver una lucha de apuestas entre nuestros padres, porque tomaron rumbos diferentes, pero ahora pueden ser parte de la historia. Dr. Wagner padre perdió su máscara y su hijo también, en mi caso mi papá no perdió, él se fue como un campeón, como un grande, no sé lo que va a pasar conmigo, pero lo sabremos este sábado”, finaliza.