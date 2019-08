‘La Camarista’: Un trabajo de amor y convicción

Este fin de semana llega a la cartelera nacional una cinta mexicana muy particular, una producción hecha con férrea convicción y amor puro, ‘La Camarista’, ópera prima de la cineasta Lila Avilés, quien se une a las actrices Gabriela Cartol, Teresa Sánchez y Agustina Quinci, entre otros, para entregarnos una historia sumamente humana y real. En entrevista exclusiva, Lila, Gabriela y Teresa, nos compartieron las emociones que les generó el realizar dicha producción cinematográfica.

“Yo llevaba mucho tiempo queriendo ser cineasta, tuve formación actoral, empecé a hacer comerciales desde pequeña y luego entré a una compañía de teatro. En mi camino tuve la fortuna de trabajar en muchas áreas (maquillista, vestuarista, asistente de arte, de producción, de dirección, escribiendo), y así me forme mi propia escuela pero siempre quise dirigir, tomar las riendas”, reveló la directora Avilés.

Con respecto a su convicción para estar en la silla de dirección, esto dijo: “Cuando me decidí a hacerlo, fue: ‘truene, llueve o relampaguee, y aunque la haga de todo, esta cinta se va a hacer porque se va a hacer’. Yo creo que en México hay mucha efervescencia creativa, humana y de historias, que a veces hay que tener tenacidad para salir avante. Creo que si quieres algo, hay que hacerlo, como se pueda pero hacerlo”, aseveró Lila.

‘La Camarista’ nos habla sobre una joven limpiadora que trabaja en uno de los hoteles más lujosos de la Ciudad de México, quien se inscribe en el programa de educación para adultos del hotel con la intención de conseguir una vida mejor. Tal personaje es ‘Eve’, el cual es interpretado por Gabriela Cartol, quien desde niña ya sabía lo que anhelaba de su vida: “Yo nací actriz, no hubo ninguna momento en el que pensara en otra cosa, casi desde que empecé a hablar me hacía mis cuentos e interpretaba, en la escuela imitaba a mis maestros, me hacía historias. Yo estaba convencida de que era actriz sin serlo y esta pasión de querer ver el sueño realizado pues me hizo venirme a la CDMX (originaria de Acapulco), a estudiar, buscar dónde vivir y trabajar para sostenerme en gastos”, platicó la actriz.

Durante una de las etapas más difíciles de su vida, Gabriela pedía a gritos un papel importante: “Cuando llega ‘La Camarista’, yo ya lo venía pidiendo a gritos, que de favor me llegara un papel entrañable, protagónico, y que justo me llega en una etapa en la que lo necesitaba. Yo caí enferma y me dio la incertidumbre de si podría volver a actuar, estaba convencida de que yo podría aguantar lo que sea, menos el no tener la actuación, y hubo un punto de mi enfermedad en el que no podía moverme y justo eso fue un detonante de que pensara en qué tal si mañana ya no estoy, solo me decidí a aferrarme. Los milagros existen y este es uno”, externó.

De forma más modesta, pero con igual emotividad y felicidad, Teresa Sánchez dijo sincera: “Muy feliz y muy sorprendida de muchos acontecimientos que no había vivido en mi existencia, y son grandes bendiciones, mucha luz en un proyecto que nace con alma, que está fuera de toda postura y que tiene sus repercusiones naturales”.

Sobre su estreno inminente en las salas de todo nuestro país, esto reflexionó Lila, sobre su amada ópera prima: “Al final de cuentas es un detonador para avanzar de alguna forma, para hacer introspección y para ir hacia atrás y luego adelante, para entender algo de aquellas otras personas que al final regresan a nosotros”, finalizó.