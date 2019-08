¡Descubre las delicias de Isabella Café y Mr. Nice!

View this post on Instagram

no se resistió al encanto de Isabella Café, un mágico lugar lleno de flores y postres deliciosos. ☕🍰♡ | Isabella café es una cafetería característica por su dulce concepto pink. Un sitio que te hará sentir en un mundo de fantasía por sus paredes rosas repletas de flores. 🌸🌼🌸🌼 | Es un excelente lugar para ir con tus amig@s a disfrutar una tarde agradable, deleitarte con un rico café o un delicioso pastel. 🍮 | Qué tal les caería un frappe Isabella de frutos rojos, o una bebida caliente de taro con bombones, o incluso un pastel de chocolate con toques de glitter. ¡Hasta se nos hizo agua la boca! 🤤 | ¡Sin duda alguna tienes que conocerla y fotografiar el momento! | 📍Durango #330, Roma Norte, CDMX. | 📆 Todos los días esta abierta. | 🕙De Lunes a viernes de 09:00 a 21:30, sábados de 09:00 a 18:00 y los domingos de 9:00 a 16:00 horas. | 🎟 $150 por persona ($200 consumo mínimo en días saturados). | TIPS: ✅El metro más cercano es Chapultepec. ✅Si está permitido tomar fotos con cámara fotográfica. ✅Te recomendamos ir entre semana ya qué es un lugar muy cotizado. ✅Y te recomendamos pedir el frappe Isabella y el taro caliente con bombones, están muy buenos. 🙌🏻 | ⭐⭐⭐ | ¡Visítala y si ya fuiste comparte tu experiencia con nosotros! 👇🏼