Alfredo Adame agrede a un reportero

Al más puro estilo de Eduardo Yañez (quien el año pasado golpeó a un periodista durante una alfombra roja), el actor Alfredo Adame insultó y casi golpeó a un reportero de espectáculos dentro del marco de la entrega de los premios Palmas de Oro, que se celebraron la noche del jueves. Todo empezó porque el periodista le compartió a Adame que Platanito había dicho que, en su pelea contra Trejo, le apostaría al actor, pese a que tenía el miembro chiquito.

“Bueno, pues yo le diría que vayas y que chinges a tu madre tú (sic.), ¿qué te parece hermanito?”, fueron las palabras agresivas que le dijo Adame al reportero, viéndolo de frente y con una mirada que casi lo fulminaba.

Y no conforme con decirle tantas groserías al periodista, que en todo momento guardó la compostura, además arremetió el artista: “Ya salieron fotos en donde se ve que no tengo el miembro chico, te salvaste de que no sea Eduardo Yañez, porque él sí te pone un madra… y te rompe el hocico”, dijo exaltado. Lo peor de todo es que el mismo actor mencionó a los presentes que él es un hombre violento. “No me controlo, pero tengo un coeficiente intelectual muy alto”, compartió casi temblando de coraje.

Al término del zafarrancho que se armó por esta situación, el actor se dio la media vuelta y como si nada, empezó a tomarse fotos con las señoras que se las pedían, como si nada hubiera pasado.