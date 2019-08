Ya no es exclusiva

Laura Bozzo después del doctorado honoris causa que recibió por una de las escuelas más importantes del país, compartió la felicidad que le dio este reconocimiento, sin embargo por otro lado la presentadora reveló haber terminado su exclusividad con Televisa.

“Se terminó porque yo decidí que se terminara. La verdad es que no estaba haciendo nada y tengo muchas ganas de hacer proyectos, pero por ahora estoy creando conceptos que pueda presentar en diferentes televisoras de manera independiente y a mí me gusta terminar siempre bien con las empresas de las que salgo y le agradezco a Televisa todo lo que me dio y al equipo que me respaldó siempre, agradecerle por todo lo que hizo”.

Asegura que en estos días se ha concentrado en crear ideas para formatos que quisiera realizar en la nueva televisora la que llegue.

“Mira estoy haciendo un reality que se llame Aprueba de Infieles…Segunda Oportunidad, no puedo contarte mucho porque es un proyecto original pero de repente me despierto a las cuatro la mañana y me pongo a pensar en lo que quisiera ver y te adelanto que está quedando increíble y también estoy participando en este tipo de series que son casos de mujeres maltratadas que estoy hacienda con gente especialista en cine”, finalizó.