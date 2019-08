Víctima de amarre

Hace unos meses, una bruja declaró que el marido de Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, Tizoc Valencia, la había contratado para que a través de la brujería, la comediante pudiera seguir a su lado, rumor que en su momento no quisieron hablar, pero en esta ocasión, la actriz habló de si es verdad que fue protagonista de un amarre.

“Claro que me sentí mal, me enojé, lo quería ahorcar por cómo se manejaron las cosas, pero todo se solucionó… No creo en eso, pero bueno, cuando hay crisis en el amor, hay cosas que buscas hacer. Dime una cosa ¿quién no ha ido a ver a ese tipo de personas por curiosidad? Pero creo que se mal interpretó ese asunto, porque pensaban que era negativo lo que él deseaba”.

Su matrimonio de muchos años, la llevó a pensar en salvar a su familia de esta crisis que le causó enterarse de los servicios esotéricos que su marido aparentemente realizaba.