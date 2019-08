Sería el más grande logro

Ciudad de México.– La última incursión en los banquillos de José Guadalupe Cruz fue su trabajo de dos años en el Atlas, de 2016 a 2018, después de ser técnico de equipos en el Máximo Circuito como: Atlante, Jaguares, Rayados, Monarcas y el Puebla; sin embargo, la nueva aventura del estratega será en el Ascenso MX en la dirección de Dorados.

“Yo pienso que la vida debe estar llena de desafíos, de retos, de circunstancias en las que te tienes que probar a ti mismo para probar tus alcances y me parece que en lo personal Dorados es ese tipo de desafíos”, revela El Profe en entrevista con Grupo Cantón previo al inicio de la Liga de Plata, certamen en el que sin Atlético San Luis y FC Juárez de por medio, el Gran Pez se convierte en el gran favorito para convertirse en la escuadra número 20 de Primera División.

“En el principal, que no en el único, la realidad es que todos los equipos, al tener la certificación, quieren subir a Primera y hoy esos otros 14 equipos tienen esa posibilidad, no será más sencillo porque San Luis y Juárez estén en Primera División, todos aspiran a lo mismo.

“Evidentemente éste es uno de los caminos o las formas para regresar a Primera División y quiero hacerlo con Dorados, sería uno de los más grandes logros de mi trayectoria profesional”, confiesa Cruz Núñez.

COMPARACIONES

El timonel nacido en Michoacán sabe de las exigencias del conjunto de Sinaloa, pues ya los dirigió en 2016, con los que desafortunadamente descendió. “Son diferentes circunstancias, planteles, escenarios distintos, no vengo acá por tener un remordimiento de conciencia, yo hice lo que estuvo a mi alcance, nos faltó un poquito y la gente reconoció el esfuerzo.

Cualquier otra cosa que no sea el campeonato no está en nuestras expectativas”, comenta José Guadalupe, quien acepta que su antecesor, Diego Armando Maradona, dejó la vara alta con dos subcampeonatos consecutivos.

“Es una situación que no escapa a nuestra conciencia, hay que reconocer el buen trabajo que se hizo durante el año anterior, pero yo no vengo a Dorados a competir con nadie, soy un entrenador mexicano, tengo mi propio nombre, trayectoria y logros, así que no vengo a competir con él, vengo a sumar mis capacidades, mis experiencias y conocimientos a una causa en común que no pude ser otra que alcanzar el campeonato y el ascenso”, asegura El Profe.