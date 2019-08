¡Ni cómo ayudarlos 4!

ALIPI MENA/PUERTO ROVIRA COMEN JUNTOS LOS ESPÁRRAGOS PATITO A PRECIO DE ORO…

Después del caso de corrupción y fraude NOR DA VINCI/MARIDIVE 235 (PROTEXA), el coordinador de Servicios para el Área Marina (puesto inventado por la 4T), RENÉ PUERTO ROVIRA, ya se embolsó todito a su jefe ABRAHAM ALIPI MENA, subdirector de Administración de Servicios para la Exploración y Producción, ya que le pasó la rata por los ojos en la toma de decisiones corruptas mediante el oficio PEP-DGSASEP-005-2019…

Siendo la especialidad de la casa, negociar la no recisión de contratos… Como le he venido señalando en ¡NI CÓMO AYUDARLOS 1, 2 y 3! Está el caso de la embarcación NOR DA VINCI sustituida fraudulentamente por el MARIDIVE 235 (contrato 648238818) y solapado por estos dos funcionarios de marras…

Lo nuevo, es que no es el único caso, ya que en los contratos 648238603 y 648238605 cuyo objeto es el “suministro de espárragos”, asignados ambos a ROYALVILLE INDUSTRIES, que iniciaron el 13 de junio de 2018 y de septiembre a diciembre de ese año se fincaron 21 órdenes de surtimiento, resulta que hasta el 15 de abril de este año 2019 ¡no habían sido suministradas!…

Cuando el contrato establece que el tiempo de entrega es de 25 días máximo a partir de la recepción de la orden de surtimiento… Debido a este INCUMPLIMIENTO a todas luces se había iniciado el proceso de recisión de los contratos, pero a su llegada a la coordinación PUERTO ROVIRA ordenó suspender el trámite, y además dio la orden de recibir el material fuera de especificaciones con certificados de dudosa procedencia…

Por esta razón personal del almacén de PEMEX ubicado en el kilómetro 4.5 de Ciudad del Carmen, Campeche, se negó a recibirlos, pero fueron doblegados por PUERTO ROVIRA el 25 de abril pasado con las siguientes deficiencias: No fueron fabricados por ROYALVILLE y quien los fabricó no está certificado por API (requisito de contrato)… ROYALVILLE manifestó 0% de contenido nacional, sin embargo, no presentó en los almacenes los pedimentos de importación…Las tuercas de los espárragos entregados son 2H cuando el requerimiento del contrato es 2HM, material de mala calidad… Habrá más.