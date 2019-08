Corría el año de 1994 cuando su asqueroso servidor conoció a esa belleza de chihuahua llamada Sharis Cid, Rosario Cid en realidad es su nombre de pila, pero para todos nosotros es simplemente “La Charis”, recién desempacada de Chihuahua llegó a estudiar al centro de educación artística de Televisa donde yo también estudié y donde tuve la suerte de que nos tocara justamente el mismo salón de clases, bellísima cómo es y todavía más simpática rápidamente nos hicimos grandes amigos y éramos un grupo de cuates muy cerrado, Kuno Becker, Víctor González, Alejandro y Ruy Gaytán, hermanos de Biby y los dos D’Alessio, Jorge y Ernesto, con este segundo mi Charis empezó a andar al poco tiempo y éramos inseparables todos, a partir de ahí siguió nuestra amistad, que aumentó más cuando mi primera esposa, Mariana, coincidentemente resultó ser prima hermana de la Charis.

Así de chiquito es el mundo, así que comenzamos a decirnos “primos” a partir de ese momento, pasó la vida y yo seguí siendo su anfitrión, pasamos por todo pero siempre uno sabe que ahí está el otro, por eso ahora que está viviendo esta tragedia no me queda más que extenderle todo mi apoyo, miren que mi Charis ha pasado por cosas fuertes en su vida, como haber sido madre soltera a los 15 años de edad, entre muchas situaciones difíciles, pero lo que acaba de vivir es simplemente indescriptible, estar presente mientras asesinan de manera artera al amor de tu vida simplemente no tiene nombre, y todavía, después de eso tener que ir a declarar y ver a la cara al presunto autor intelectual del homicidio que a su vez es su concuño, mientras que los padres de la víctima defienden increíblemente a esta persona, por ser la pareja de su hija, hermana de la víctima, el caso es qué hay mucha tensión en este caso, se respira miedo, confusión y otras muchas cosas muy extrañas en este caso, todo parece indicar que como siempre es el maldito dinero el que está detrás de todo esto.

Sharis por su parte ya declaró que no le interesa nada económico a pesar de haber sido durante cinco años la pareja oficial de Isaías, todo parece indicar que los padres y familiares del occiso andan sobres todos los bienes, olvidando por supuesto a Sharis quien era su pareja pero sobre todo y lo más importante a su propio nieto, hijo de Isaías para el que trabajaba arduamente porque no le faltara nada, así que la cosa se está poniendo dura y el crimen sigue sin resolverse. Por eso les digo, si quieren conocer a alguien dejen dinero sobre la mesa. He dicho.