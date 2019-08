Horóscopos para HOY 2 de agosto

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna nueva LEO carga cuarzo rosa para atraer a esa persona especial. Te favorezca su atención y su compañía.

ARIES

(marzo21/abril20)

No lamentes de lo que puedes hacer y animate hacerlo este fin de semana. Te estás afrontando a ti mismo y conociendo mejor, decídete, enfrentate y resuelve las pruebas que se presentan.Ponle un alto a los problemas sentimentales, no tienes por que sufrir.

TAURO

La influencia de Marte impacta y pone las cosas a tu favor siempre y cuando no te enojes, siendo más tolerante disfrutaras de un buen fin de semana. Cuida lo que te pertenece pero no con celos excesivos y enfermizos. Trata de mantener una mejor comunicación con las personas allegadas.

GÉMINIS

(abril21/mayo20)

Comienzas nuevas etapas que pueden ser muy productivas económicamente para ti así como nuevos negocios que te proponen que debes aceptar lo antes posible. Lo que intentes comprar o vender se hará de manera fácil los próximos días.

CÁNCER

(Junio22/julio22)

Si deseas ganar, muestra tu determinación el lado seductor y de Ligue, podrás conquistar alguien con quien salgas en próximos días. Estás en riesgo con tus amigos podrían dejarte situaciones de muy poco aprendizaje y si de mucho daño así que ten cuidado y se más reservado.

LEO

(Julio23/agosto22)

Cuidado con gasta tu dinero se presentan tentaciones que podrán dejarte en carestía y endeudado; debes estudiar un poco otras opciones de como manejar tu economía. Trata de ser más tolerante con las personas que te rodean evitando enojos por cualquier cosa, superarte, no te conformes con lo que tienes.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Cuida tu espacio y tus pertenencias pues hay personas que tratan de ocupar lo que es tuyo, hazlo con prudencia e inteligencia. Este fin de semana tendrás un ojo muy crítico así que no vayas a reír susceptibilidades.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

La influencia de júpiter te mantiene en una buena disposición en casa y apoyar en los quehaceres. Sentimentalmente podrías tener algunos enojos o inseguridades que no te dejan ver las cosas de manera clara. Aléjate de problema, no opines de lo que no estás seguro.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Mucha lucidez en tus pensamientos encuentras la salida a los problemas y también enfrenta cualquier miedo o situación que se presente en tu vida de manera inteligente. Se sincero, expresa tus emociones y sentimientos o perderás a tu pareja.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

La influencia de la luna manipula tus sentidos para valorar y entender mejor lo que estás pasando, tendrás que hacer sacrificios para así después conseguir eso que te habías puesto como meta. Tus palabras podrían malinterpretarse así que ten cuidado en como las digas pues podrían herir a tus seres queridos. No te escondas de los problemas, enfréntalos.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Trata de ser cordial con la gente que se acerca a ti y ayuda a tus posibilidades. Debes vencer tus miedos para seguir en el camino de las batallas para lograr éxitos. No te quejes de tu vida sentimental, llega algo este fin de semana que puede ser interesante no seas exigente o te aburres fácilmente y te quedas nuevamente solo.

ACUARIO

(febrero20/marzo20)

Vecinos y compañeros entrometidos que tratan de sacarte información y así perjudicarte así que ten más cuidado. Evita entrar en pláticas complicadas de las que no tengas la suficiente información. Comienza nuevas rutinas como gimnasio o algún deporte y así evitarás descuidarte.

PISCIS

(marzo21/abril20)

No le tomes tanta importancia a lo que digan los demás y sigue con tus planes para que puedas conseguir un mejor puesto laboral o calificaciones en la escuela. Cuidado con los celos de cosas que sólo te imaginas pues no siempre las cosas son lo que parecen. Indecisiones a las invitaciones a fiestas o reuniones en este fin de semana.