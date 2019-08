Guía de supervivencia amorosa: Las relaciones tóxicas en 4 películas populares

Ciudad de México.- El amor es complicado, eso es cierto; nadie nos enseña a amar. Somos condicionados socialmente a querer de una forma que es correcta para esta, pero ¿Qué pasa si la sociedad en la que vivimos privilegia a un género? O más aún ¿Qué pasa cuando crecemos en una familia que se lastima para mostrar “cariño”?

Y no lo mencioné el jueves pasado en esta columna pero el cine es el espejo de la sociedad concebida desde los ojos de su director ¿Dónde más podríamos encontrar mejores referencias de lo que me refiero en este momento? El cine es la forma más explícita que podemos tener para mostrar una parte que vemos todos los días, pero que ignoramos.

En esta ocasión en los ojos del cine, te traigo 4 películas que, para bien o para mal, nos muestran ese lado oscuro que ocurre muchas veces detrás de las puertas de cualquier casa.

Advertencia: Desde este punto, las películas abordadas estarán comentadas con #Spoilers. Se recomienda encarecidamente haberlas visto antes.

Ruby Sparks

Esta película se volvió una de mis favoritas desde el instante que la pude ver un domingo que me encontraba aburrido frente a mi computadora buscando algo que ver. No sé si fue la premisa que daba, o la forma en la que se desarrollan los personajes, o incluso los toques cómicos que tiene, pero muestra una faceta del ser humano que muy en el fondo (o no tan en el fondo para algunos) todos tenemos en momentos: El control.

Calvin es un escritor frustrado. Desde que escribiera su obra más importante que lo posicionara como un escritor de culto a su joven edad, no logra hacer nada más. Su más notable tragedia fue la muerte de su padre y, días después la ruptura de su relación con su novia. Desde entonces está solo, y va a terapia para lograr escribir de nuevo.

La recomendación del doctor: un perro para socializar, pero este es igual o más tímido que su dueño. En alguna ocasión (porque no les voy a contar todo) escribe acerca de una chica que acepta a su perro tal cual es; entre escritos y escritos que lo mantienen pegado a su máquina de escribir días enteros, logra materializar a Ruby, uno de sus personajes femeninos y de la cual termina enamorándose.

Como él la ha creado tiene el poder de moldearla a su manera cada vez que se sienta a escribir, así que busca controlar cada aspecto de su vida.

Desdé aquí notamos dos características del personaje principal: Inseguridad y ansia de poder, poder para controlar cada aspecto de su vida y que claramente dañan la relación con su novia Ruby a niveles insospechados.

Perdida

Si creías que Jenny o Summer eran unas “perras” (que déjame decirte, no lo son) es que no conoces a Amy: El filme ahonda en la historia de Nick, un experiodista casado con esta, cuyo matrimonio se hunde por la cotidianidad y aburrimiento de ambos, pero se mantienen unidos en apariencia con los demás. Cuando Amy descubre que su esposo la engaña trama un complicado plan para vengarse de él y arruinarle la vida.

Simple pero eficaz la manera en que nos es presentada una relación donde la pareja ya no se quiere, pero de alguna manera una de las partes busca mantenerla a costa de todo, incluso de lastimar a la persona que ama.

La necesidad de Amy por una revancha es tal, que inventa su propia muerte (una forma metafórica de ejemplificar la muerte del amor por Nick) para acusarlo de homicidio. Esta acusación es la forma tangible que muestra Amy para decirle a Nick “por tu culpa esto terminó y estas son las consecuencias, sé responsable”.

La película da un giro argumental cuando Nick busca la manera de disculparse con ella de forma pública, alegando a la necesidad de Amy de que todo mundo sepa que fue culpa de él.

El final de la película es muy melodramático, pero deja entrever de forma exagerada como es que algunos matrimonios siguen juntos, ya sea por conveniencia, por necesidad o por costumbre y que a la larga, enferman a ambos al punto del hastío.

Big Eyes

Dicen que la realidad supera a la ficción ¿No?, pues esta película es un claro ejemplo de esto ya que está basada en una historia real: Margaret Keane es una pintora que realiza dibujos de niños con ojos muy grandes. Su obra enseguida causó sensación, pero vivía a la sombra de su marido, Walter, quien se presentaba ante el público como el autor de las obras. Cuando Margaret quiso firmar las pinturas con su nombre y darse a conocer, su esposo, cegado por la fama, se lo impide.

Si tu fuiste educada en un sistema que favorece al género masculino, es “normal” que te sometas a las exigencias de la sociedad y de tu pareja en turno. Siempre llegan los límites para todos, y en el largometraje presentado, podemos ver hasta qué punto una mujer puede llegar por el “amor de su vida”, a pesar de las carencias materiales o afectivas.

Sin duda, representa el elemento machista con Walter, opacando a su esposa con talento y rebajándola a una simple ama de casa, aprovechándose de su situación vulnerable.

El plus que tiene es que pasó, fue una historia que se llevó a la corte de los EE.UU por la autoría de los cuadros. Y si, tiene un final feliz pero, después de todo el sufrimiento de Margaret no sé si fue tan un final tan feliz.

500 Days of Summer

Si, está tenía que estar si o si en el top; y es que no podemos dejar de lado que es una de las películas más vistas por millenials y centennials, que además, tiene a uno de los personajes más criticados: Summer.

Ya lo había dicho arriba y lo vuelvo a mencionar aquí, Summer no es una “perra” y Tom fue quien se equivocó. Aquí daré un par de razones que sostienen mi argumento:

Tom es un romántico desesperado, el aún cree en los romances que se dan en las películas. Cree conocer todo acerca del amor y lo demuestra en su trabajo escribiendo cartas de felicitación. Cuando entra a escena Summer, se encuentra con una persona que jamás había conocido, una chica que es espontanea, efervescente, ingenua, atrevida e inestable. Ella está en una etapa de su vida en la que realmente no sabe lo que quiere y se lo dice muchas veces en la historia.

Abusando de la honestidad, ella le hace saber que no quiere nada con nadie y que si están juntos y se acostaron, fue para ella algo casual; Tom es quien empieza a inventarse en su cabeza la historia de amor que siempre quiso que fueran. Aquí es donde llega el punto de intersección y el inicio de la película: Summer inexplicablemente se aleja de Tom.

Tom es la representación del hombre empedernido romántico que busca a como de lugar una relación, un hombre desesperado por amor. Summer responde a esta situación alejándose de él, queriendo no hacerle daño puesto que lo considera amigo.

Si, muchas relaciones hay así en el mundo a diario, y es donde nos damos cuenta que puede existir el origen de la FriendZone.

Y entonces ¿Qué hacer?

Inevitablemente somos influenciados por la sociedad, en muchos aspectos diarios, y el amor es una de ellas. La respuesta para tener una relación sana y fructifera (a pesar de todo) es tan sencilla como tener empatía con tu pareja. Ya lo han dicho los viejos, y con mucha razón “No hagas lo que no quieras que te hagan” y yo agregaría un postulado más: ” No hagas lo que no quieras que te hagan y NO permitas que te hagan, lo que TU NO HARÍAS” (puedes citarme si así lo quieres).