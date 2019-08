¡Es tu oportunidad! Queen invita a fans a participar en nuevos videos

Like

La banda británica de rock Queen lanzó la campaña You Are the Champions, en la que los fans tendrán la oportunidad de participar en tres nuevos videos para igual número de canciones que son de las más populares de la agrupación.

La campaña fue lanzada para celebrar el icónico video musical de Bohemian rhapsody, que se convirtió en el primer audiovisual creado antes de la década de los 90 en alcanzar mil millones de visualizaciones.

Músicos, cantantes, bailarines, artistas visuales o quien simplemente quiera pasar un buen rato tienen hasta el 18 de agosto para enviar sus propuestas; los videos finales estarán disponibles en otoño en el canal oficial de la banda.

“¡Hola, fanáticos de Queen! ¡No te pierdas la oportunidad de aparecer en un video musical oficial de Queen! Nos estamos asociando con @youtubemusic para crear tres videos nuevos, y esta vez #YouAreTheChampions. Dirigirse a (link: ttp://www.YouAreTheChampions.com)”, escribió la agrupación en sus redes sociales.