Un niño con mucha estrella

El chico egresado del CEA de Televisa se encuentra trabajando duro en la telenovela Vencer el silencio

Con tan sólo 12 años de edad, el pequeño Hansel Casillas ya es una estrella de la televisión. Y es que desde hace siete años no ha parado de trabajar en telenovelas, series y cine. En exclusiva para Grupo Cantón, el joven actor dijo estar fascinado con su nueva interpretación en la telenovela Vencer el silencio.

“Estoy trabajando ahorita en una telenovela que se llama Vencer el silencio, se va estrenar en septiembre, es una gran producción de Televisa. Estoy rodeado de grandes amigos y me la he pasado muy bien. Televisa es mi casa, entré en el CEA a los seis años y me gradué a los nueve, y de ahí no he parado de trabajar”.

Hansel empezó desde muy niño en el medio del espectáculo. “Tengo 12 años, pero llevo siete de carrera, la verdad es que creo que estoy en la edad exacta para hacer papeles de niño o de adolescente. Debuté en la telenovela de Antes muerta que Lichita, ahí empecé, la verdad es que me la pasé muy bien y después hice una película llamada Vuelven, una cinta de terror que ha ganado varios premios en diferentes partes del mundo. También hice una serie que se llama Sitiados y una película que se llama Todas las pecas del mundo, la cual se estrenará el 27 de septiembre”, dijo.