Que alegría me dio reencontrarme con Martín Ricca, después de tantos años. Estuvo fuera de México más de 7, pero volvió con todo. Lo más lindo fue verlo igual de sencillo, amable y con los pies en la tierra que como siempre ha sido.

Será porque desde que este chico saltó a la fama siendo muy niño, siempre estuvo rodeado de su familia. Tiene que ser. Porque casos como estos son únicos. Miren que me tocó verlo abrazar por multitudes en la época de Amigos por siempre, Cómplices al Rescate, y en la radio sonaba sin parar “Enamorado de Britney Spears”. Por cierto, me confesó que Britney nunca fue su “crush”, pero no puede dudar el éxito que logró con esa rola.

Se fue a Argentina y no paró de escribir canciones con su hermano y de hacer una vida “normal” con sus padres. Las ans de México le pedían que volviera. Fue así como vino unos días para llenar el teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México y también tuvo presentaciones en Monterrey y Guadalajara.

El hincha del Boca aprovechó para presentarse en algunos programas de tele y fue así como coincidimos en “Cuídate de la cámara” y “Tu casa TV”. Ahí me presentó a su equipo de trabajo.

Resulta que para nada se dedican al negocio del entretenimiento. De hecho, uno de los jóvenes quienes lo están manejando resultó ser el esposo de una fan de aquellos tiempos. Misma que hoy en día junto con todas esas fans, que obviamente crecieron y ya tienen hijos, ahora son esas nuevas generaciones las que son fans de Martín, gracias a sus mamis.

Martín me dijo que está más que sorprendido. No puede creer como en tan poco tiempo de su regreso haya llenado teatros y el público lo esté recibiendo tan bien. En mi programa, nuestra jefa de información me confesó que por años correteó las camionetas donde a él lo transportaban, en las locaciones de las novelas, pero nunca tuvo suerte de pedirle un autógrafo.

Martín cuando supo la historia, corrió a la cabina de transmisión a abrazarla y besarla. Él es un auténtico artista y sobretodo agradecido. ¡A gozar que el mundo se va a acabar! Martín montó su banda de músicos, preparó un gran show, se presentó ante el público mexicano con un gran éxito y recibieron muy bien sus nuevas canciones.

"Y ahora tú" es su nuevo sencillo.