El nuevo José Alfredo Jiménez

A pesar de que el público está ansioso de ver la serie de José Alfredo Jiménez, tendrá que esperar por lo menos hasta el año que entra para verla, puesto que se siguen puliendo los guiones de los capítulos. Así lo dijo en exclusiva José Alfredo Jiménez Jr,, a quien le gustaría que Cristian Nodal interpretara a su padre.

“Tenemos que ponerle cosas que le interesen a la gente en la serie de mí padre. Estamos viendo quien va a ser el protagonista, yo sigo apostando al Daza, pero también me gustaría que fuera Cristian Nodal, porque le está yendo muy bien, esta jovencito y tiene muy buena voz, podría quedar. Lo he visto por ahí haciendo cosas muy bonitas”.

Continuó. “Estamos trabajando muy duro con la serie de mi papá, me han mandado varios guiones de los episodios, pero he sentido como que les falta fuerza, tenemos que nutrirlos más, son muchas anécdotas, que vivió mi papá y no se pueden quedar fuera”.

José Alfredo Jr. quiere una verdadera “Paloma” que interprete a su madre. “También estamos pensando quién haría a La Paloma, a mi madre, estamos pensando en Mariana Najera para el papel, ella podría ser una muy buena protagonista o una de las intérpretes de muy jovencita.”