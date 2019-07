Una “Basurita” en el ojo

Ojos irritados, todos lo hemos padecido alguna vez. Cuando se mete alguna mota de polvo o piedrecita que nos molesta y llega a niveles en los que mover el globo ocular es imposible sin sentir dolor; el caso del señor Chris Prater es de extremo un tanto perturbador, ya que encontraron una garrapata incrustada en su ojo.

El Señor Prater es un trabajador de una compañía eléctrica; durante una de sus faenas, retirando un árbol del cableado, sintió que “algo” había caído en su ojo.

Al principio no hizo mayor caso a la molestia, pensando que en unos días cesaría, sin embargo la irritación no hizo más que aumentar. Al acudir con un oftamologo se encontró con el inusual hallazgo.

“Fue entonces cuando me asusté un poco. Me incliné, lo miré y le pregunté (al doctor) si estaba bromeando y me dijo: ‘No, tienes una garrapata'”, contó Prater para la cadena WYMT.

Después de retirar al acaro de su cavidad ocular, le recetaron antibióticos y gotas de esteroides para el ojo. También señaló que antes de empezar su jornada de trabajo se aplica repelente, “Pero no puedo rociarme los ojos”, bromeó.

