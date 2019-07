La suerte de un niño o los vecinos más preocupados del mundo

Cosas sorprendentes suceden a cada momento en el mundo, muchos son considerados milagros, pero en esta ocasión un conjunto de eso y más hicieron posible evitar una tragedia: Un grupo de vecinos, con una manta, salvaron la vida de un niño en China.

El pequeño se encontraba solo en su apartamente en Chongqing donde dormía una siesta. Al despertar y encontrarse solo, buscó a sus familiares y al no encontrarlos se acercó a la barandilla del balcon, acercandose peligrosamente y resbalando en el proceso.

Never leave your child home alone! Toddler who climbed out of high-rise building balcony was luckily caught by neighbors with a blanket pic.twitter.com/IPvUlKz1km

— People's Daily, China (@PDChina) July 29, 2019