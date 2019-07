El Señor de los Cielos está desaparecido

Like

Al parecer, la participación de Rafael Amaya en la séptima temporada del Señor de los Cielos todavía no es un hecho, pues las grabaciones ya iniciaron y el protagonista no aparece por ningún lado, lo que nos hace pensar que la televisora aún no llega a un acuerdo con el actor.

El paradero del actor es una incógnita, ni los mismos actores, compañeros de la séptima temporada saben dónde está. Se les ha visto a todos, pero al principal no.

Fernanda Castillo, con quien grabó cinco años El Señor de los Cielos, tampoco sabe qué ha pasado: “Yo no tengo contacto con él desde que acabó mi participación, no sé dónde está, mi relación con Rafa era laboral”, dijo.

No se sabe si Telemundo se está guardando al actor hasta el último momento para anunciar su triunfal regreso o si de verdad no llegaron a un arreglo y no participará en la séptima temporada, sólo el tiempo lo dirá.