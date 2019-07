“¿Conoces a Tomás?”: Una historia de amor y autismo

Por Harry Plus

Like

Este fin de semana llegó a la cartelera nacional una cinta mexicana muy especial, “¿Conoces a Tomás?”, historia que nos cuenta la vida de “Leo”, quien le promete a su novia que pasará más tiempo con su querido hermano, “Tomás”. Sin embargo, termina llevándolo a una boda. Ahí, ambos descubrirán lo especial que es “Tomás”, incluso cuando todo sale mal. Esta producción es la ópera prima de la directora María Torres, quien logró recabar a un extraordinario elenco conformado por Hoze Meléndez, Leonardo Ortizgris, Marcela Guirado, Alan Estrada, Juan Pablo Medina, entre otros. Al respecto y de forma exclusiva, la cineasta compartió sus primeros pasos al realizar esta bella historia.

“El guion lo escribimos yo y Enrique Vázquez. Nace de esta preocupación de generar un relato no necesariamente dramático alrededor del tema del autismo, y también de hacer una cinta en la que estuviera cómoda dirigiendo actores, al ser mi ópera prima. Yo tengo un hermano con autismo y entonces fue un poco esta facilidad, esta intención de conocer más del tema y de meterlo dentro de una lógica ligera como el ‘dramedy’”, platicó.

Sobre lo especial que es esta producción y su interés por contar con talento actoral único, esto nos dijo: “Parte de la misma idea de no encasillarnos en una película que fuera solo de festivales o comercial, fue abrir el espectro como el autismo lo es, de tener grandes actores en producciones internacionales, así como con actores que están en busca de entrar en medios que no son convencionales, como Alan Estrada que está de lleno con su canal de YouTube, que dejó la actuación pero regresa para hacer algo de comedia, eso es revitalizante. Y ‘Marce’, que ha hecho más melodrama, también revitaliza la historia. Da una frescura a estos actores el no encasillar la película”, externó.

Continúo: “En el caso de Hoze Meléndez y Leonardo Ortizgris, ya sabia que los quería, desde un inicio los quería, tenían ciertas cualidades que buscaba e hicimos un ejercicio actoral con ellos, pero el lugar lo tenían, y con ‘Marce’ y Alan, fue con un proceso de casting, buscando cosas que dieran con los personajes, como Alan, que se buscaba a alguien con mucha vitalidad y que cantara muy bien”, relató.

Con respecto a su mayor reto al encarar esta historia, María nos comentó: “Todo es un reto cuando haces tu primer película, no sabes ni por dónde ni qué onda, pero el proceso más difícil fue normalizar un tono, que no se quedara en una comedia fársica o que se fuera a un melodrama, queríamos un ‘dramedy’, porque tiene una complejidad muy grande y eso fue lo difícil, mantener ese tono”, aseveró.

Además, esto aconsejó la cineasta a las personas que quieran empezar a bosquejar el camino de su propia película: “Ya teniendo el guion, lo que uno empieza es a visualizar por dónde lo quieres llevar, acercándoselo a productores para que le encuentren un camino. Es el primer paso, y perfeccionar tu guion todos los días, para que cuando lo lleves con alguien, siempre vaya mejorando y les interese”, dijo.

Por último, la directora espera que el espectador se quede con un buen sabor de boca al mirar esta ópera prima: “Es una historia muy emotiva, quiero que se queden con la sensación de que al salir del cine sienten algo bonito, que los emocione y que quieran platicar del tema con alguien cercano”, concluyó.