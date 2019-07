Cercano a los suyos

Ciudad de México.– La semana pasada Guerreros de Oaxaca se convirtió en la primera escuadra de la Zona Sur en alcanzar las 50 victorias en el año, actualmente ostenta 52, y el domingo, los Diablos Rojos del México también llegaron al medio centenar de triunfos tras superar a los Pericos de Puebla.

Tanto Pingos como Bélicos son los mejores conjuntos de la Zona a nueve Series de que termine la campaña regular y, en entrevista con Grupo Cantón, Sergio Omar Gastélum, manager de los oaxaqueños, revela los secretos para mantener al vigente Subcampeón de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en la parte alta.

“Desde que cayó el out 27 en la Serie del Rey pasada, nosotros hicimos la planeación para este año, tenemos una meta trazada para 2019, y hoy por hoy va por buen camino, ya cumplimos una meta a corto plazo, que era terminar la primera vuelta en los primeros lugares, pero sobre todo pelear por estar en el primer lugar. Esperamos que tengamos una buena segunda vuelta, para poder estar en los primeros planos”.

El líder de La Tropa Bélica destaca el factor humano en el seno del equipo para mantener la competitividad con el objetivo de repetir lo hecho en la más reciente temporada.

“Yo creo que cuando tú tienes comunicación con tus muchachos y hablas de frente, con la verdad, no puede haber ninguna baja, pienso que hay que ser claros y justos con el pelotero, no hay que prometerle y no cumplirle. Siempre con las cosas claras llevas un orden, una disciplina y eso nos da una pauta muy positiva en nuestro club.

“A mí, como cabeza de grupo, me gusta estar interactuando con ellos, porque así como nosotros, ellos pueden traer distintos tipos de problemas y nosotros estamos para ayudarlos. Necesitamos que la gente esté enfocada en el beisbol y que no tengan ningún tipo de distracciones”.

PAREJA EXPLOSIVA

Valiosos para el paso de Guerreros en el circuito veraniego de pelota, han sido dos jugadores que llegaron a inicios de año a la organización: Alonzo Harris y Moisés Sierra.

“Sí, así es, es importante el poder tener ese tipo de muchachos que vienen fuera de nuestro país, los conocemos a la perfección, son muchachos muy entregados, con mucho talento, con buen perfil en sus carreras.

“Para nosotros es un privilegio poder contar con ellos, porque han encajado, han sumado a nuestro grupo y eso ha sido muy importante”, confiesa Gastélum.