“Sergio Andrade fue mi primer hombre y fue horroroso”: Aline Hernández

Aline Hernández, ¿crees que los pretendientes se asustan que fueras parte del llamado “Clan Trevi- Andrade”?

“Los que se asustan no se acercan, los que se acercan es porque no les importa; todos tenemos un pasado, bueno, malo y pese a lo que me tocó vivir, he tenido muy buenas parejas que saben que no fue mi culpa, que yo no soy la mala de la película, me tocó un loco, Sergio Andrade, que me agarró de 13 años cuando él tenía 20 años más que yo.”

¿Te casaste con un futbolista y con Sergio Andrade?

“Solo cuento mi matrimonio con el futbolista. Lo de Sergio para mí no existió, fue un matrimonio en el que me sacaron a fuerza de mi casa y por eso hoy no me dejo de nadie, nunca me dejé, por eso, cuando cumplí 17 años de edad y dos de casada me escapé de él y fui la primera en dar la cara y hablar del clan y nunca más dejaré que me pongan una mano encima”.

¿Te pegó Sergio Andrade?

“Sí claro, de mil maneras, los castigos eran con la mano, con un cinturón, era un tipo muy violento, muy agresivo y muy cobarde porque no se metía con una adulta, buscaba adolescentes, chavitas ingenuas, inmaduras”.

¿Te defendías de Sergio cuando te pegaba?

“No, jamás, jamás, a nadie le he levantado la mano pero ojo chicas, no se dejen. Hay mujeres que dicen ‘ya no me pega ya no me quiere’, no confundan eso, no es amor, es agresión.”

¿Era guapo cuando lo conociste?

“No, siempre fue gordito y feo pero de niña me deslumbró su talento musical”. ¿Con él perdiste tu virginidad? “Con él fue mi primera vez, fue una experiencia horrorosa, la peor experiencia de mi vida y sé que muchas mujeres se identifican”.

¿Sexualmente era violento?

“No pero era egoísta, sádico y muy pervertido. Le doy gracias a Dios que no me tocó su época donde hacía cochinadas y ponía a todas con todas y entre mujeres y que nunca tuve un hijo de él y tuve la fortaleza para escapar”.

¿El futbolista fue el que se levantó un día y te dijo que ya no te quería?

“No me dijo eso, era mi mejor amigo para la fiesta pero un matrimonio es un compromiso y cuando la fiesta se acabó y empezaron las responsabilidades se acabó la relación y tan amigos como siempre”.

¿Los hombres no se comprometen?

“Están raros, todos buscamos amor y estabilidad en pareja pero nadie quiere compromiso, es contradictorio. Yo sí tengo definido lo que no quiero en mi vida y como mujer y no quiero perder mi tiempo con nadie, busco una relación estable, no quiero un flojo ni un hombre que no trabaje, ni un mantenido, no quiero maleantes, ni gente chueca en mi vida, me gustaría un hombre que haga ejercicio y que sea espiritual además de trabajador.” Concluyó la bella Aline Hernández