Prioridades de la vida: hombre se va a un bar después de ser mordido por un tiburón

Cuando eres atacado por un tiburón, los primeros pensamientos que tienes son el de ir al hospital ¿Cierto? Pues esto no aplica para Frank O’Rourke quien fuera atacado por uno de estos animales y prefiriera irse por “unas frías” a un bar.

JUST IN | Professional surfer Frank O'Rourke says he’s lucky to still have his arm after he was bitten by a shark near the Jacksonville Beach Pier on Saturday. https://t.co/548iSVv5qb

— Florida Times-Union (@jaxdotcom) July 27, 2019