La muñeca negra a la que puedes golpear causa polemica

Hay múltiples productos para quitar el estrés del día a día, pero claramente este no fue diseñado principalmente con ese propósito: En New Jersey fue retirado de la venta una muñeca con una apología poderosa al racismo de la comunidad negra.

La muñeca “Fell better doll” está diseñada para desestresar a base de golpes a la persona que lo use, o así se lee en su etiqueta:

“Cuando las cosas no vayan bien y quieras golpear la pared y gritar, aquí está ‘la muñeca de siéntete mejor’, sin la que no puedes salir adelante. Sólo tienes que agarrarla firmemente por las piernas y encontrar una pared para golpear la muñeca y mientras le da una paliza a ‘la muñeca de siéntete mejor’ no olvides gritar -me siento bien, me siento bien-“.

La polémica viene de la manera en la que fue hecha, los materiales son de color negro y presenta en su cabeza hilos de color negro, verde, amarillo y negro que asemejan rastas.

La asembleista de Bayonne Angela McKnigth se ponunció al respecto en su Facebbok:

“Claramente hace una representación inapropiada de una persona negra e insta a la gente a ‘golpearla’ y a ‘darle una paliza’. El racismo no tiene cabida en el mundo y no lo toleraré, especialmente en este distrito”

Por su parte, el alcalde de New Jersey Jimmy Davis Calificó de “insensible” : “¡No vamos a tolerar ningún símbolo de odio y división dentro de nuestra comunidad!”

También te puede interesar: