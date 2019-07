Horóscopos para este martes 30 de julio

ARIES (marzo 21/abril 20) Convives con alguien y se intensifica el sentimiento, los buenos momentos están reduciendo y aspectan momentos de alegría y felicidad. Sé atento a las indicaciones serán clave para que todo lo hagas bien y te tomen en cuenta para realizar más tareas o más trabajo que será bien remunerado. TAURO (abril 21/mayo 20) No es el momento de buscar pretextos para distanciarse, muestra que sientes algo especial llegando a nuevos acuerdos que busquen dejar atrás las diferencias. Se claro en lo que no te parece sin ofender o mostrar enojo, la manera en que planteas será aceptado y tomado en cuenta. GÉMINIS (mayo 21/junio 21) Recibes una noticia de impacto que trae alegría y a la ves provoca sentimientos encontrados. La influencia de Mercurio trae armonía con personas afines a tus gustos con las que convives y pasas momentos agradables, te invitan a una reunión donde muestran el afecto y cariño que tienen por ti. CÁNCER (junio 22/julio 22) Te muestras muy centrado y lúcido, muestras lo mejor de ti y eso atrae a todos, estas irresistible. Sigue aportando buenas acciones y el karma te recompensará con bendiciones. Te enfrentas a cambios que te constara trabajo adaptarte, son necesarios para alcanzar tus objetivos. LEO (julio 23/agosto 22) Sé más minucioso en asuntos que no has atendido, traen problemas si no te ocupas de ellos. Tu mente divaga y entra en inseguridad por detalles que no te parecen de tu pareja. Mayor atención en tus ingresos y presupuesto podrán mejorar tus finanzas. Arriésgate a invertir en un negocio o en una compra obtendrás ganancia. . VIRGO (agosto 23/septiembre 22) La influencia de Venus impacta con un encuentro fortuito que será casual pero será interesante y seguirás frecuentando en próximos días, será el inicio de algo nuevo. Tu mente está teniendo gran entendimiento para la solución de un problema que te aqueja o te perjudica desde hace ya unos días. LIBRA (septiembre 23/octubre 22) La manera de actuar será decisiva e influyente en próximos días, será mejor que tomes cautela y responsabilidad para que todo marche a tu favor. Algunas personas que no te simpatizan buscaran hacer las pases por medio de un proyecto y se ganaran su respeto. ESCORPIO (octubre 23/noviembre 21) La influencia de Plutón trae renovación en todo sentido, gran impacto por tu personalidad tan feliz y alegre propicio para desarrollar actividades ligadas a las relaciones públicas. Un llamado o un mensaje te inspira gran alegría y felicidad. SAGITARIO (noviembre 22/diciembre21) Será importante incorporar nuevas actividades para generar cambios radicales y se generen otros resultados. Tu cuerpo te pide reposo para recuperar energía y vitalidad. Momento de expresar tu sentir y de hacer notar el cariño y amor. CAPRICORNIO (diciembre 22/enero 20) Buen augurio para conocer personas, relacionarte e iniciar vínculos que pueden surgir citas. Renace el interés por aprender o poder actualizarte, estas muy inquieto por mejorar tus actividades y te desempeñas de mejor manera. ACUARIO (enero 21/febrero 19) Deja los hábitos nocivos están perjudicando tu salud, concéntrate en mejorar tu alimentación y en seguir la rutina de salud y te sentirás y lucirás mejor. Tu pareja está de carácter explosivo por mala racha, brindale tu apoyo y cariño. PISCIS (febrero 20/marzo 20) Si actúas con mucho tacto vas a lograr sobrellevar a tus compañeros de trabajo y será más fácil tu rutina. Terminan las peleas con tu pareja con una propuesta en una cita muy romántica. La influencia de Plutón trae mucha suerte tendrás muchos ingresos de dinero.