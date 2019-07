Grandes sorpresas: Culmina el Festival internacional de cine en Guanajuato

Harry Plus

México.- El pasado sábado por la noche se llevó a cabo el cierre de la edición 22 del Festival internacional de cine en Guanajuato, festival que estuvo a lo largo de 10 días, rodeado de alegría y emoción, la misma que se vivió en la noche de gala de clausura, pues al inicio del evento, el presentador y actor Rodrigo Giménez Cacho, le propuso matrimonio a su compañera de tarima, Jeimy Osorio, quien sorprendida, dio el sí de inmediato, provocando con esto un furor durante la ceremonia, misma que a lo largo de su duración, recibió de parte del publico asistente un aplauso total.

Dentro de los grandes ganadores en este magno festival, encontramos a la cinta ‘Huachicolero’, la cual recibió la distinción del Premio de la prensa, ante tal suceso, su director, Edgar Nito, esto comentó ante el Auditorio del Estado.

“Muchas gracias por este premio y quiero dar gracias a todo el crew de la película, a todos y cada uno del os que nos ayudaron, fue una cinta realizada con mucho esfuerzo, corazón y pues gracias por todo, ¡arriba Guanajuato!”, exclamó.

En esta edición, se pudo disfrutar de lo mejor del cine, con una selección de 223 películas en exhibición y 120 en competencia, provenientes de 47 países. Además, dentro de las cateogrias y actividades primordiales, encontramos el “Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia”, anunció a su flamante ganador, el joven Jahaziel Rodríguez Carreño, con su proyecto “Pólvora”, que emocionado esto dijo: “Este primer lugar solo es el impulso para continuar en esto y quiero agradecer a todos mis compañeros de los demás documentales, porque nos juntábamos en ocasiones para platicar sobre qué era lo que más nos llenaba, y creo que este proyecto es de todas las personas que siempre estuvieron a nuestro lado, gracias a todos”, platicó.

Dentro de la edición 11 del “Rally Universitario”, el ganador fue el director Roberto López Vaca, con su equipo “Segundo en 48”, de la universidad de Nueva Galicia en Tepic. El segundo lugar lo ocupó el equipo de “Sequía”, del director Andrés Hernández, de la universidad de Celaya, quien brindó unas palabras a los presentes: “Gracias a todo el equipo por su entrega en estos 6 meses de extenso aprendizaje, estén orgullosos de su trabajo así como lo estoy de todos, los esfuerzos rindieron fruto, crean en su trabajo y en ustedes y sean imparables. Muchas gracias por esas largas noches. Creo que vale la pena levantar la voz y decir que el cine no es un capricho, el arte no es un llanto de arrogancia, es una voz que nos define a todos y aquellos que crean que el cine no es un arte y que no merece apoyo, sepan que están del lado equivocado de la historia”, dijo.

Por su parte, en la categoría de “Mejor Largometraje Documental Mexicano”. El trabajo de Luke Lorentzen, “Midnight Family”, se llevó el premio ante la ovación del graderío. El documental sigue la rutina de trabajo de los Ochoa, una familia mexicana que trabaja por las noches en una de las múltiples ambulancias privadas que transitan la capital mexicana ante la ausencia de transportes médicos oficiales. “Buenas noches a todos, muchas gracias por habernos invitado a este festival, estamos honrados por estar en este lugar con ustedes y estamos a sus ordenes para cualquier cosa, esperemos que les haya gustado mucho la película y gracias de verdad por la invitación”, comentó el mayor de la familia Ochoa.

Dentro de las grandes sorpresas de la noche, el premio a “Mejor Largometraje de Ficción Mexicano”, fue para la directora Iria Gómez Concheiro, por su cinta “Antes del olvido”, la cual superó a sus rivales “Huachicolero”, “Paper Boats”, “¿Conoces a Tomás?” y “Príncipe de paz”. Ante esta noticia, Iria subió al estrado y brindó emotivas palabras: “Este festival ha sido para mi una casa, hace casi 20 años presenté aquí mi primer cortometraje y agradezco porque es un festival que le abre la puerta de forma gratuita a las personas, y genera publico y eso es fundamental, abrir corazones a través del cine. Esta película tiene 53 actores, más de 100 personas que trabajaron en ella, con un presupuesto pequeñísimo. No puedo creerlo, estoy muy feliz. Quiero dedicar este premio a mis dos hijos, por su paciencia de que sus dos papás se metieran en esta aventura durante bastante tiempo”.

Todos los ganadores:

Mejor Largometraje de Ficción Internacional

“Ghost Tropic” – Bas Devos

Mención Largometraje de Ficción Internacional

“Huo Zhe Chang Zhe | To Live to Sing” – Johnny Ma

Mejor Largometraje de Ficción México

“Antes del Olvido” – Iria Gómez Concheiro

Mejor Largometraje de Documental Mexicano

“Midnight Family” – Luke Lorentzen

Mención Largometraje de Documental Mexicano

“Cuando Cierro los Ojos” – Sergio Blanco, Michelle Ibaven

Mejor Cortometraje de Ficción Internacional

“Lucía en el Limbo” – Valentina Maurel

Mención Cortometraje de Ficción Internacional

“Brotherhood” – Meryam Joobeur

Mejor Cortometraje Mexicano

“Fuego en el Sótano” – Eva Vazquez de Reoyo

Mejor Cortometraje Documental Mexicano

“El Valiente Ve la Muerte Solo Una Vez” – Diego Enrique Osorno

Mejor Largometraje Documental Internacional

“For Sama” – Waad Al-Kateab, Edward Watts

Mención Largometraje Documental Internacional

“Transnistra” – Anna Eborn

Mejor Cortometraje Documental Internacional

“Swatted” – Ismaël Joffroy Chandoutis

Mención Cortometraje Documental Internacional

“Misericórdia” – Xavier Marrades

Mejor Cortometraje Experimental

“Rise” – Barbara Wagner, Benjamin de Burca

Mención Cortometraje Experimental

“Os Mortos | The Dead” – Gonçalo Robalo

Mejor Cortometraje de Animación

“Riviera” – Jonas Schloesing

Mención Cortometraje de Animación

“The Dawn of Ape” – Mirai Mizue

Premio a Mejor Corto Guanajuatense

“Los No Nacidos” – Christian Cornejo

Mención Corto Guanajuatense

“El Amor Dura Tres Meses” – Rafael Martínez García

MCYTV Mejor Cortometraje de Ficción realizado por Directora

“Sin Regresos”- Karla Badillo

Premio SIGNIS al Mejor Cortometraje Ficción Internacional

“Brotherhood” – Meryam Joobeur

Mención SIGNIS a Cortometraje Ficción Internacional

“Dios Nunca Muere” – Barbara Cigarroa

Premio de la prensa

“Huachicolero” – Edgar Nito