De gamer a millonario: Joven se hace rico gracias a “Fortnite”

No cabe duda que hay muchas formas de hacer dinero hoy en día. un claro ejemplo de esto es el joven Jaden Ashman, quien a sus 15 años ganó el segundo lugar en el torneo mundial de Fortnite.

El evento se llevó a cabo del 26 al 28 de Julio en Nueva york, donde Ashman gano 1.1 millones de dolares en la modalidad de parejas junto a su compañero de equipo Dave John.

En entrevista para The guardian, la madre del menor, Lisa Dallman, se encontraba muy en desacuerdo con la vida que lleva su hijo: “Si soy honesta, he estado bastante en contra de que juegue. Lo he estado presionando más para que haga sus deberes escolares. De hecho, una vez le tiré un Xbox y rompí unos auriculares. Vivimos una pesadilla”

Si embargo, tras darse cuenta de la real profesión de su hijo, esta comenzó a alentarlo: “Ella no entendía cómo funcionaba, por lo que pensó que pasaba ocho horas al día en mi habitación perdiendo el tiempo. Así que, ahora que le he demostrado que puedo hacer cosas, estoy realmente feliz”, asegura Jaden.

En relación a el futuro del dinero, la madre de Ashman asegura que su hijo no es materialista y que lo invertirá de manera prudente: “Tendrá un suministro de Uber Eats de por vida, y creo que eso será suficiente para él”.

