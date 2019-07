Andrea Legarreta estalló tras enterase que le están dando vajilla

¡Explotó! Andrea Legarreta le hizo saber a los altos mandos de Televisa que la mamá de una de sus compañeras, de Hoy, le estaba quitando sus menciones. Sí, tras volverse a enterar (no era la primera vez que ocurría) que la mención de Cell Master (producto cosmético) la había hecho Andrea Escalona y no ella –como el anunciante (Novartis) lo tenía pactado–, ¡puso el grito el cielo! “La productora me quita mis menciones y se las da a su hija”, le informó, repito, a los poderosos ejecutivos que tienen sus oficinas en el sexto piso de Televisa. La queja fue secundada por Galilea Montijo (que además agregó no estar de acuerdo en que Andrea Escalona “aparezca en todas las secciones del programa”). Los altos mandos dijeron que “inmediatamente” pondrían cartas en el asunto.

HACIENDO CHANGUITOS

Me entero que Luis Félipe Tovar, Martha Julia, Mauricio Islas, Fran Meric, Sachi Tamashiro, Mauricio Garza y Claudia Martín hicieron pruebas para la telenovela que prepara Grupo Imagen. Todos se encuentran a la espera del “sí te quedaste”. ¡Suerte para todos!

FUCHI, CACA

Fue tan cucaracha la boda de Edwin Luna y Kimberly Flores que debió transmitirla Animal Planet.

HERROREZ

En mi nada humilde opinión este tuit del chef Benito Molina está escrito del nabo:

Debió acentuar está (del verbo estar) y no suplir con emoticones los signos de puntuación (en este caso el punto). Además esta edición está editada es redundancia. ¡Burro!

Hay que avisarle al o la que maneja el Twitter de esta cuenta:

Que el líder de los Rolling Stones cumplió 76, no 75 años. ¡Tache!

Le informo al actor Ricardo Franco, cuya captura de su historia en Instagram se muestra a continuación, que lo correcto es camuflado, no clamuflajeado.

¡Por hoy BASTA! Nos leemos el lunes venidero.

