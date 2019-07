Ali, el segundo expulsado de MásterChef fue víctima del gobierno

El cocinero estuvo detenido siete años en prisión; lo acusaron de un homicidio que no cometió

Difíciles días fueron los que vivió el segundo expulsado de máster chef, el sonorense Ali, cuando vivió en prisión. Y es que el cocinero fue culpado de un homicidio que no cometió. En exclusiva para Grupo Canton, artista compartió que eso ya forma parte de su pasado y que ahora se va a dedicar de lleno a cocinar en prestigiados restaurantes.

“En la cárcel miraba el programa de máster chef… mientras estuve encerrado siete años en la prisión, me culpaban de un homicidio. Me habían echado 25 años, pero salí en 7 gracias a que no encontraron evidencias para dejarme ahí adentro”.

Continuo. “Sonora es uno de los estados más crueles para dar sentencias, tuve que dejar que los hombres que me echaron la culpa cobraron su dinero, fui víctima del estado, fui víctima de una persona que era judicial pero ahora es maestro de primaria. Son de eso hombres ladrones y cínicos”.

El chef no se perdía el programa todos los domingos “veía el programa , y hace dos años que salí el 9 de mayo, empecé a meterme en serio a cocinar. A mí salida me cambió la vida. Miraba la tele los domingos , así fui aprendiendo viendo el programa y soñaba estar ahí en el reality, al final mi sueño se hizo realidad”.

Agrego. “Cuando estuve en máster chef no lo podía creer, competición con ídolos de la cocina, hice mucha amistad con Lupita. Cuando do probaron lo que hice les guste y por eso quede en el prigrama. Salí porque no me quedaron unas donas”,dijo.