Luego de siete años de relación con su novia, Sandra Itzel, el polémico cubano Adrián Di Monte está pensando seriamente encargar familia. Y es que a cuatro años de vivir con su amada, el actor quiere tener una niña. Así lo platicó en exclusiva para Grupo Cantón el histrión.

“He hablado mucho con mi novia, quiero tener una hija, siempre fantaseo con eso, lo hemos estado hablando Sandra y yo, la imaginamos, muchas cosas, lo que Dios quiera se va a dar. De hecho he comprado chamarritas de cuero para la bebé, aunque todavía no está físicamente. Me gustaría ponerle de nombre Josefina”.

Continuó el actor de origen cubano: “Llevamos siete años de romance, nuestro aniversario va a ser este 30 de julio, estamos pensando festejarlo en la playita, el problema es que ahorita estamos muy ocupados con la chamba, mi novia trabaja con la Sonora Dinamita y yo estoy en las grabaciones de Cita a Ciegas, a veces no nos vemos mucho y eso es un problema”.