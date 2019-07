Mi hermano no es homosexual

Vicente Fernández Junior da la cara por los Fernández, en relación a su hermano Alejandro Fernández, quien en redes sociales, la comunidad gay afirmara que es homosexual, sobre estos rumores que circulan, el mayor de los hijos de don Vicente respondió lo siguiente.

“Pues mira, nosotros no tenemos nada contra la comunidad, mi mamá nos enseñó a respetar y eso es lo que hacemos, si eso dicen de mi hermano, pues reto a que manden pruebas de ello porque es fácil decir por decir, pero no hay pruebas de ello y mi hermano no lo es”.

Lo cierto es que Vicente asegura que los señalamientos que han hecho sobre que la cabeza de su familia es homofóbico, son falsos, tan es así que están dispuesto aceptar a un miembro de su familia si tuviera una preferencia sexual diferente.

“Nosotros no estamos cerrados como nos han querido pintar, o sea mi papá lo que quiso decir fue que los órganos tienen memoria, pero no fue del ángulo que muchos lo han querido ver, insisto, mi padre no es homofóbico”.